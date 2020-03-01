Полтавщина додатково закупить ще сотню апаратів штучної вентиляції легень

Наразі в області на самоізоляції перебуває 30 людей, жодного підтвердженого випадку захворювання на коронавірус немає
Полтавщина закупить ще 100 додаткових апаратів штучної вентиляції легень. Про те, що область отримає їх найближчим часом, повідомив голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов.
Також очільник області зазначив, що нині на самоізоляції перебуває 30 людей – це ті, хто повернувся з-за кордону. Він закликав громадян не вірити фейкам:
На Полтавщині визначили 817 місць для обсервації в 13 пунктах. Крім того, в області діє 17 інфекційних відділень та достатньо ліжок для пацієнтів, зокрема й понад 240 боксованих.
Нині в області, як і по всій Україні залишається проблемним питання з масками індивідуального захисту.