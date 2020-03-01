Полтавщина додатково закупить ще сотню апаратів штучної вентиляції легень

Сегодня, 08:33 Просмотров: 488 Комментариев: 2

Наразі в області на самоізоляції перебуває 30 людей, жодного підтвердженого випадку захворювання на коронавірус немає

Полтавщина закупить ще 100 додаткових апаратів штучної вентиляції легень. Про те, що область отримає їх найближчим часом, повідомив голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов.





- Нині на Полтавщині є 308 апаратів штучної вентиляції легень . 178 – у реанімаційних відділеннях, решта – в операційних та інших. Це не достатня кількість. Найближчим часом до області завдяки підтримці держави, приватного сектору й бізнесу надійде більше 100 таких апаратів штучної вентиляції легень, – сказав він.





Також очільник області зазначив, що нині на самоізоляції перебуває 30 людей – це ті, хто повернувся з-за кордону. Він закликав громадян не вірити фейкам:





- Спростовую чутки про те, що нібито в Полтаву чи область привезли 40 інфікованих людей, які перебувають на лікуванні та є летальні випадки. Ще раз наголошую, що жодного офіційно підтвердженого випадку захворювання на коронавірус на Полтавщині немає.





На Полтавщині визначили 817 місць для обсервації в 13 пунктах. Крім того, в області діє 17 інфекційних відділень та достатньо ліжок для пацієнтів, зокрема й понад 240 боксованих.





Нині в області, як і по всій Україні залишається проблемним питання з масками індивідуального захисту.





- Його вирішують. Отримали вже частину масок – 3000 тисячі з державного резерву. Працюємо з бізнесом і шукаємо, де можна їх придбати, – сказав Олег Синєгубов.