Педагогів по усій Україні переводять на дистанційну роботу

Сегодня, 09:04 Просмотров: 691

Міністерство освіти і науки доручило керівникам освітніх установ запровадити дистанційний режим роботи для своїх працівників на час карантину. Про це йдеться у наказі МОН, який можна переглянути на сайті Освіта.ua.





Серед іншого, згідно наказу, усі очільники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти на період карантину мають забезпечити гнучкий (дистанційний) режим роботи працівників закладів освіти.





«Телеграфу» стало відомо з власних джерел, що освітяни Кременчука вже працюють дистанційно. Наприклад, більшості вихователів дошкільних закладів нашого міста дали роботу, яку вони повинні виконувати вдома. Дехто з працівників, які не мають можливості працювати дистанційно, за бажанням все ще ходять на роботу. Також їх попередили, що вони мають вийти за кілька днів до закінчення карантину, аби обробити дезинфікуючими розчинами приміщення дитячих садочків.