Піщане трималося до останнього: сьогодні маршрут 231 зняли з рейсу

Сегодня, 09:37 Просмотров: 1 894 Комментариев: 3

Маршрут №231, який сполучає Кременчук та Піщане - зняли з маршруту. Таке розпорядження сьогодні зранку отримали водії маршруток.





Нагадаємо, що згідно з ухвалою Кабміну впроваджені більш жорсткі карантинні умови в Україні. Зокрема з 18 березня до 3 квітня заборонили:

регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні

перевезення понад 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах

перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішніх сполучень (приміському, міському, регіональному та дальньому)



