Піщане трималося до останнього: сьогодні маршрут 231 зняли з рейсу
Сегодня, 09:37
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Маршрут зняли через введення карантину
Маршрут №231, який сполучає Кременчук та Піщане - зняли з маршруту. Таке розпорядження сьогодні зранку отримали водії маршруток.
Нагадаємо, що згідно з ухвалою Кабміну впроваджені більш жорсткі карантинні умови в Україні. Зокрема з 18 березня до 3 квітня заборонили:
- регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні
- перевезення понад 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах
- перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішніх сполучень (приміському, міському, регіональному та дальньому)