Кременчуг

Піщане трималося до останнього: сьогодні маршрут 231 зняли з рейсу

Сегодня, 09:37 Просмотров: 1 894 Комментариев: 3

 

Маршрут зняли через введення карантину

Маршрут №231, який сполучає Кременчук та Піщане - зняли з маршруту. Таке розпорядження сьогодні зранку отримали водії маршруток. 


Нагадаємо, що згідно з ухвалою Кабміну впроваджені більш жорсткі карантинні умови в Україні. Зокрема з 18 березня до 3 квітня заборонили:

  • регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні
  • перевезення понад 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах
  • перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішніх сполучень (приміському, міському, регіональному та дальньому)


1
Автор: Альона Душенко
Теги: маршрутка Піщане коронавирус коронавірус

Комментарии: 3

3 083
Daniel Mroz:
Сегодня, 09:42

Ну то хай іздять по Піщаному і підвозять до знаку Кременчук, буде сільський маршрут, їх же не заборонили


+18
5
sattium85:
Сегодня, 10:31

Цитата: Daniel Mroz

Ну то хай іздять по Піщаному і підвозять до знаку Кременчук, буде сільський маршрут, їх же не заборонили

Отменили любые перевозки


-8
1 501
solod:
Сегодня, 10:35

Цитата: sattium85
Отменили любые перевозки

 

В пределах населенных пунктов не запрещено. Можно до 10 пассажиров одновременно.


+6
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