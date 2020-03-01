Колишній ДАІшник організував викрадення судді та вів переговори з Кременчука

Сегодня, 10:03 Просмотров: 1 718 Комментариев: 2









На одній із заправок Кіровоградщини працівники СБУ затримали чоловіка, який замовив викрадення судді. Про це інформує Служба безпеки України. За даними слідства, організатором викрадення є колишній начальник Олександрійського ДАІ УМВС України в Кіровоградській області. У такий спосіб даїшник вирішив покращити своє матеріальне становище.





Організатор, для втілення плану, знайшов у кримінальних колах Кіровоградщини виконавця. Виконавець мав викрасти суддю Вищого господарського суду у відставці. Суддя проживає у Києві. Після викрадення його мали утримувати в одному з київських гаражів.





Колишній ДАІшник хотів змусити дружину потерпілого - секретаря Верховного суду України - заплатити 300 тисяч доларів викупу. Гроші жінка мала передати через його спільника.





Правоохоронці зімітували у Києві викрадення «жертви». Аби замести сліди та уникнути викриття, організатор для переговорів придбав окремі засоби зв’язку і телефонував з Кременчука. Затримали замовника викрадення на одній із автозаправок на Кіровоградщині після отримання обумовленого викупу.





У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у вчинення злочину та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до вказаного злочину.





Операція із викриття та затримання вимагача проводилась спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, ГУ Нацполіції та прокуратурою Кіровоградської області.



