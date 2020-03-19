Происшествия

У Кременчуці поліцейські витягли чоловіка із зашморгу на шиї

Сегодня, 10:05 Просмотров: 1 239 Комментариев: 2

27-річний потерпілий перебуває у лікарні

Сьогодні вранці, 19 березня, кременчужани повідомили правоохоронцям про чоловіка, який намагається вчинити самогубство. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.


27-річний чоловік намагався покінчити життя самогубством біля однієї зі шкіл Молодіжного. На місце події одразу прибув наряд поліції особливого призначення та поліції охорони. Під час огляду території поліцейські побачили чоловіка, який вже вчинив суїцидальні дії. Правоохоронці миттєво зняли його з мотузки, надали першу домедичну допомогу та викликали швидку.


Попередньо відомо, що потерпілий - кременчужанин. Він у лікарні.


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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: самогубство Молодіжний

Комментарии: 2

160
cheh_a:
Сегодня, 10:35

жестко ему придется за судью


0
4 407
Solenoid:
Сегодня, 10:43

Не в эту тему комент про судью выше. А по теме, этот чувак обычный показушник. Хотел бы вздернутся, то вздернулся бы где нить в посадке, что-бы никто не вытянул.


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