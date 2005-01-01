Кременчужанам радять отримувати субсидії на банківську картку, а не готівкою на пошті

Для того, щоб перевести виплати, слід направии поштою заяву до управління соцзахисту
Управління праці та соціального захисту населення пропонують громадянам не ходити на пошту за готівковими виплатами субсидій, а перевести їх на картковий рахунок. Такий рахунок можна відкрити в одній із 38 банківських установ, уповноважених на соціальні виплати.
«Отримання коштів через банк має свої переваги – зарахування коштів субсидії на рахунок в перших числах місяця, можливість зняти необхідну суму в будь-який час,» - говориться в повідомленні УСЗН.
Якщо ви обрали банк, він має надати вам заповнену заяву для соціальних виплат з реквізитами рахунку для перерахування коштів. Таку заяву слід направили поштою до УСЗН за місцем реєстрації.
Якщо зараз субсидія надається у безготівковій формі, то на наступний неопалювальний період, у травні 2020 року (у разі відсутності заборгованості зі сплати за комунальні послуги), субсидія буде надаватися готівкою. Громадяни можуть надати заяву з банку з реквізитами для виплати субсидії у зручний для них час протягом квітня – травня 2020 року або надіслати поштою, наголошують в УСЗН.
За додатковою інформацією звертатись:
Для того, щоб перевести виплати, слід направити поштою заяву до управління соцзахисту.