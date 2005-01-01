Кременчужанам радять отримувати субсидії на банківську картку, а не готівкою на пошті

Сегодня, 10:39 Просмотров: 269

Для того, щоб перевести виплати, слід направии поштою заяву до управління соцзахисту

Управління праці та соціального захисту населення пропонують громадянам не ходити на пошту за готівковими виплатами субсидій, а перевести їх на картковий рахунок. Такий рахунок можна відкрити в одній із 38 банківських установ, уповноважених на соціальні виплати.

«Отримання коштів через банк має свої переваги – зарахування коштів субсидії на рахунок в перших числах місяця, можливість зняти необхідну суму в будь-який час,» - говориться в повідомленні УСЗН.





Якщо ви обрали банк, він має надати вам заповнену заяву для соціальних виплат з реквізитами рахунку для перерахування коштів. Таку заяву слід направили поштою до УСЗН за місцем реєстрації.





Якщо зараз субсидія надається у безготівковій формі, то на наступний неопалювальний період, у травні 2020 року (у разі відсутності заборгованості зі сплати за комунальні послуги), субсидія буде надаватися готівкою. Громадяни можуть надати заяву з банку з реквізитами для виплати субсидії у зручний для них час протягом квітня – травня 2020 року або надіслати поштою, наголошують в УСЗН.





За додатковою інформацією звертатись:

УСЗН Автозаводського району - пр. Свободи, 66, тел. 75-86-86, (068)265-68-25

УСЗН Крюківського району – вул. І. Приходька, 90, кім. 111, тел. 6-13-63, (096) 403-29-69, (050)582-03-92.

Для того, щоб перевести виплати, слід направити поштою заяву до управління соцзахисту.