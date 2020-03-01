Як кременчуцьких школярів привчають сортувати сміття

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У місті стартував соціально-екологічний проєкт. У всіх школах з’являться контейнери для роздільного збору сміття, а також спеціальні контейнери для відпрацьованих батарейок. Їх закупівлю взяв на себе партнер проєкту - Кременчуцький завод технічного вуглецю

Екологічна освіта на практиці

У школах Кременчука підвищуватимуть екологічну грамотність та свідомість не на словах, а на практиці. Минулого тижня контейнери для різних видів відходів представники ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» на чолі з його директором Вячеславом Яворським передали у школу №26. Звідси контейнери розподілять по інших школах із розрахунку по одному контейнеру на кожен вид корисних відходів: папір, пластик, скло і по два – на залишкове сміття. Стоятимуть вони у приміщеннях (як урни). Зокрема, у школі №26 їх розмістять у вестибюлі, поряд із тематичним плакатом, який залучатиме до сортування сміття. Також кожна школа отримає невеликі спеціальні бокси для відпрацьованих батарейок.





- Кременчуцький завод технічного вуглецю позиціонує себе як екологічно та соціально свідоме підприємство. Тому ми не змогли пройти повз такий проєкт. Наше підприємство придбало 280 контейнерів для роздільного збору сміття. Будемо пояснювати дітям, доводити на прикладі, що сміття треба сортувати з метою його подальшої переробки як вторинної сировини. Тим самим ми зробимо чистим наше місто, область і взагалі Україну, - каже Наталія Макаренко, керівниця відділу охорони навколишнього середовища КЗТВ.









Сама ідея зародилася як громадська ініціатива в рамках обласного проєкту «Екоосвіта – запорука процвітання України». Автором кременчуцької ініціативи є Євген Перевезенцев, відомий у місті як ініціатор та натхненник «Громадського бюджету». Проєкт переміг в обласному конкурсі та отримав співфінансування. Загальна його вартість – 90 тисяч гривень. Із них більшу частину - 50 тисяч гривень – вклав КЗТВ, закупивши контейнери. Примітно, що самі вони екологічні та в подальшому підлягають переробці, бо виготовлені з вторсировини – товстого картону. До них додається інструкція: як правильно сортувати сміття. Як розповів Євген Перевезенцев, проєкт у цілому передбачає як роздільне збирання сміття, так і освітній момент: у закладах відбуватимуться презентації щодо необхідності його сортування.





Крок до екологічної свідомості

Побувавши в школі №26, ми переконалися, що діти відкриті до екологічних ініціатив. Старші школярі разом із педагогами досліджують тему переробки та утилізації сміття; знають, скільки розкладається кожен вид неперероблених відходів, та готові ділитися своїми знаннями з молодшими школярами. Учні школи №26 представили презентацію й гостям закладу, серед яких було і керівництво міста – міський голова Віталій Малецький, заступник міського голови Ольга Усанова, директор департаменту освіти Геннадій Москалик.





Як зазначив мер Віталій Малецький, у місті роздільний збір відходів запроваджено з 2008 року, проте не всі кременчужани й досі сортують сміття, не розуміючи важливість цього. І тому освітній проєкт дуже важливий, бо привчатиме змалечку до відповідального поводження з відходами та підвищуватиме екологічну свідомість.





- Дуже добре, що в школі реалізується цей проєкт із роздільного збору сміття у вигляді ділової гри, яка в подальшому матиме позитивні наслідки для екології, - сказав міський голова, подякувавши КЗТВ за підтримку цієї та інших екологічних ініціатив у місті.





Директор КЗТВ Вячеслав Яворський каже, що зацікавився проєктом не лише як керівник підприємства, але і як відповідальний батько дітей.





- Як батько шістьох дітей я скажу, що їх до всього треба привчати змалку, у тому числі до бережливого ставлення до природи. Усі навички закладаються в дитинстві. І тому ми відповідально ставимoся до ініціатив, пов’язаних з екологією та з вихованням підростаючого покоління. Чекаємо на екологічно відповідальну молодь на нашому підприємстві, запрошуємо в подальшому в нас працювати, - сказав Вячеслав Яворський.





Еколог підприємства Наталія Макаренко, директор КЗТВ Вячеслаав Яворський (у центрі) та директор школи №26 Володимир Сакун під час презентації проєкту



Відходи – в доходи

Під час презентації відбулася цікава дискусія: куди потраплятимуть відсортовані у школі відходи? Що з ними відбуватиметься далі? І врешті – чи зможе школа заробити хоче невелику суму на смітті? Адже в цьому і є суть ділової гри, про яку сказав мер Віталій Малецький: діти зможуть бачити конкретні результати сортування відходів уже зараз.





Залишкове сміття забиратиме КАТП 1628, а корисні відходи планується здавати на переробку; отримані гроші використовувати для потреб школи. Директор школи №26 Володимир Сакун зазначив, що школа готова звітувати за ці гроші.





11 березня, під час презентації проєкту, який підтримала й міська влада





Віталій Малецький вважає, що слід продовжувати екологічну ініціативу: купувати за виручені кошти саджанці дерев. Обговорювали й інший варіант: поповнювати запаси картонних контейнерів, адже їх єдиний недолік – недовговічність. Проте керівництво КЗТВ виявило й надалі готовність надавати фінансову підтримку проєкту.





Відпрацьовані батарейки відправлятимуть на фірму «Аргентум» у Львові – наразі в країні це єдине підприємство, яке має потужності для зберігання таких відходів.



КЗТВ – давній партнер школи №26 та міста

Екологічна ініціатива – продовження співпраці заводу технічного вуглецю та школи №26. Директор школи розповів, що у навчальному закладі діє гурток робототехніки, обладнання для якого закупив КЗТВ.





У такий спосіб зі шкільної лави виховують майбутніх інженерів та фахівців ІТ-технологій – можливо, хтось із нинішніх школярів і справді прийде працювати на завод.





Мер Віталій Малецький відзначив й інші екологічні акції заводу та приклади соціального партнерства: це й впорядкування зеленої зони на Молодіжному, і щорічна висадка троянд на підприємстві.





- Цьогоріч спільно з підприємством та мешканцями Молодіжного ми хочемо в рамках великої акції «Зелені легені Кременчука» висадити зелені насадження. Будемо також просити школярів долучитися до цієї акції, - зазначив міський голова.





Примітка: Презентація відбувався до введення заходів, пов'язаних з карантином, тож проведення акцій буде можливе після зняття обмежень.



Екологічний аудит пройдено

Директор КЗТВ Вячеслав Яворський підкреслив, що екологічна відповідальність починається із самого виробництва на заводі: постійно впроваджуються заходи задля мінімізації впливу на довкілля. І вони дають результати.





- Нещодавно в нас на підприємстві відбулося виїзне засідання правління асоціації роботодавців Кременчука. Дивилися наші установки «Еко-1» та «Еко-2» для збору випарів ароматичних вуглеводнів. Завдяки ним зменшилася кількість викидів, вдалося запобігти появі неприємного запаху в повітрі. Це робота, яка ведеться на підприємстві постійно. Федерація роботодавців України відзначила нас як екологічно відповідальне підприємство. Але ми працюємо не заради оцінок, а заради збереження довкілля, - зазначив Вячеслав Яворський.









Він розповів, що зараз планується монтаж установки «Еко-3». А в лютому-березні КЗТВ успішно пройшов складний екологічний аудит за міжнародним сертифікатом ISO 14001; незабаром отримає міжнародний сертифікат. Одночасно підприємство підтвердило міжнародний сертифікат виробництва ISO 9001 та автомобільний сертифікат IATF 16949. Завод технічного вуглецю демонструє готовність працювати в інтегрованій системі менеджменту за міжнародними стандартами.