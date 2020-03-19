Коронатранспорт в Кременчуге: троллейбусы и маршрутки едут мимо, но без «консерв» не обошлось

Сегодня, 11:05 Просмотров: 996 Комментариев: 7

На городских маршрутах меньше автобусов, троллейбусы выдерживают норму в 10 человек

19 марта в Кременчуге добраться на работу общественным транспортом стало сложнее, чем вчера.





Троллейбусы

Кондукторы троллейбусов перестали пускать в салоны больше 10 пассажиров. Их пугают штрафами в 1700 грн за нарушение запрета.





– Трое вышли, трое зашли, – раздаётся командным тоном голос из дверей троллейбуса.





Пассажиры пытаются организовываться в очереди и выясняют, кто за кем занимал, кто раньше пришёл.

Также сегодня утром можно было увидеть доселе невиданную картину, когда троллейбус попросту проезжает мимо остановки – в нём уже есть 10 пассажиров и никто из них не выходит.









Маршрутки

Ещё вчера водителям маршруток «спустили» (ещё раз) приказ о том, что в салоне не может находится более 10 пассажиров одновременно. Из-за этого многие просто не вышли на работу, о чём красочно свидетельствуют GPS-маяки.





По нашим утренним наблюдениям на остановках, большинство водителей маршруток, которые вышли на работу, выполняют норму до 10 пассажиров в салоне. Но встречаются и «консервы» (смотрите видео).

Сегодня утром с маршрута №231 начали снимать автобусы – в исполнение приказа о запрете пригородных и междугородних перевозок.





Напомним, что постановлением Кабинета министров Украины с 18 марта по 3 апреля в Украине запрещены:

пригородные пассажирские перевозки

межгородские пассажирские перевозки

межобластные пассажирские перевозки

железнодорожные пассажирские перевозки





В пределах населённых пунктов введены ограничения на проезд: