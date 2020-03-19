Коронатранспорт в Кременчуге: троллейбусы и маршрутки едут мимо, но без «консерв» не обошлось

19 марта в Кременчуге добраться на работу общественным транспортом стало сложнее, чем вчера.
Кондукторы троллейбусов перестали пускать в салоны больше 10 пассажиров. Их пугают штрафами в 1700 грн за нарушение запрета.
Пассажиры пытаются организовываться в очереди и выясняют, кто за кем занимал, кто раньше пришёл.
Также сегодня утром можно было увидеть доселе невиданную картину, когда троллейбус попросту проезжает мимо остановки – в нём уже есть 10 пассажиров и никто из них не выходит.
Ещё вчера водителям маршруток «спустили» (ещё раз) приказ о том, что в салоне не может находится более 10 пассажиров одновременно. Из-за этого многие просто не вышли на работу, о чём красочно свидетельствуют GPS-маяки.
По нашим утренним наблюдениям на остановках, большинство водителей маршруток, которые вышли на работу, выполняют норму до 10 пассажиров в салоне. Но встречаются и «консервы» (смотрите видео).
Сегодня утром с маршрута №231 начали снимать автобусы – в исполнение приказа о запрете пригородных и междугородних перевозок.
Напомним, что постановлением Кабинета министров Украины с 18 марта по 3 апреля в Украине запрещены:
В пределах населённых пунктов введены ограничения на проезд: