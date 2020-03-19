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Коронатранспорт в Кременчуге: троллейбусы и маршрутки едут мимо, но без «консерв» не обошлось

Сегодня, 11:05 Просмотров: 996 Комментариев: 7

 
На городских маршрутах меньше автобусов, троллейбусы выдерживают норму в 10 человек

19 марта в Кременчуге добраться на работу общественным транспортом стало сложнее, чем вчера.

 


Троллейбусы

Кондукторы троллейбусов перестали пускать в салоны больше 10 пассажиров. Их пугают штрафами в 1700 грн за нарушение запрета. 


– Трое вышли, трое зашли, – раздаётся командным тоном голос из дверей троллейбуса.


Пассажиры пытаются организовываться в очереди и выясняют, кто за кем занимал, кто раньше пришёл.

Также сегодня утром можно было увидеть доселе невиданную картину, когда троллейбус попросту проезжает мимо остановки – в нём уже есть 10 пассажиров и никто из них не выходит.  


  

 


Маршрутки

Ещё вчера водителям маршруток «спустили» (ещё раз) приказ о том, что в салоне не может находится более 10 пассажиров одновременно. Из-за этого многие просто не вышли на работу, о чём красочно свидетельствуют GPS-маяки.


 

 

По нашим утренним наблюдениям на остановках, большинство водителей маршруток, которые вышли на работу, выполняют норму до 10 пассажиров в салоне. Но встречаются и «консервы» (смотрите видео).

 

Сегодня утром с маршрута №231 начали снимать автобусы – в исполнение приказа о запрете пригородных и междугородних перевозок.


Напомним, что постановлением Кабинета министров Украины с 18 марта по 3 апреля в Украине запрещены:

  • пригородные пассажирские перевозки
  • межгородские пассажирские перевозки
  • межобластные пассажирские перевозки
  • железнодорожные пассажирские перевозки


В пределах населённых пунктов введены ограничения на проезд:

  • не более 10 пассажиров одновременно в автобусах и троллейбусах.
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Автор: Стас Константинов Видео: Артём Коваленко
Теги: транспорт коронавирус коронавірус троллейбусы маршрутки

Как вы добрались сегодня на работу?

Комментарии: 7

2 100
evil:
Сегодня, 11:16

Посмотрел видео. На вскидку 80% - пенсионеры. Временно уберите льготы. Кому-то ездить потусить то там то там нужно, дома не сидится, а кто-то на работу или домой добраться не может. 


+21
227
Volvoвод:
Сегодня, 11:21

Если маршрутчикам не выгодно возить 10 человек, пускай ставят свои машины в гаражи для ускорения транспортного коллапса. Я бы тоже не возил целый день, чтоб заработать в итоге 200 грн.

Всем, кто не согласен с перевозками свыше 10 человек, предлагаю сбрасываться маршрутчикам на зарплату. А то вы шибко умные в комментариях писать и требовать, только кормить чужие семьи не собираетесь. Хитрозадые вобщем, готовтесь ездить на повозках.


0
822
jondin:
Сегодня, 11:23

хорошо когда деньги не твои, можно троли гонять ради 10 человек.


+4
845
IIoJIKuJIo:
Сегодня, 11:25

Цитата: evil

Посмотрел видео. На вскидку 80% - пенсионеры. Временно уберите льготы. Кому-то ездить потусить то там то там нужно, дома не сидится, а кто-то на работу или домой добраться не может. 

самая разумная идея


+6
189
ksenaksenia:
Сегодня, 11:28

Водоканал - это не показатель. С 7:20 до 8.20 я ишла с керченской в сторону центра вдоль остановок:

с 7:20 до 7:45 все троллейбусы были и забиты вкрай или с большим колличеством людей. машрутки более менее соблюдали карантин

с 7:45 до 8:00 в районе пивзавод-московской троллейбусы заметно пустели.

итог? никакого самосознания, минумум инстинкта самосохранения. по молодежному можно спокойно ходить пешком тем, у кого нет явных проблем со здоровьем.

люди, вы себя погубите сами


+1
227
Volvoвод:
Сегодня, 11:29

Цитата: IIoJIKuJIo

Цитата: evil

Посмотрел видео. На вскидку 80% - пенсионеры. Временно уберите льготы. Кому-то ездить потусить то там то там нужно, дома не сидится, а кто-то на работу или домой добраться не может. 

самая разумная идея

Один посмотрел, второй написал: "Самая разумная идея", третий это я. Что-то изменится? Нет. Поболтали и разошлись. Всё как было так и останется. Ниже допишут еще 152 комментария.


+2
4 787
КАПУША:
Сегодня, 11:36

Якби кондуктор заборонила заходити пенсіонерам, то усі б працюючі люди влазили  б і по 10 людей на тролейбус


+2
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