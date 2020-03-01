Призов до лав Збройних Cил України призупинили на час карантину

Сегодня, 08:06 Просмотров: 418

На час дії обмежувальних заходів, тобто щонайменше до 3 квітня, в Україні призупинили весняний призов на службу у Збройних силах. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.





- За розпорядженням Командувача Сухопутних Військ Збройних Сил України генерал-лейтенанта Олександра Сирського військовими комісаріатами і територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки на час дії карантину призупинено заходи призову громадян на строкову військову службу, пов’язані з викликом призовників до призовних дільниць та обласних збірних пунктів, - до окремого розпорядження. - йдеться у повідомленні.





Водночас зазначено, що військові комісаріати і територіальні центри комплектування та соціальної підтримки будуть продовжувати роботу з військово-обліковими документами та організовувати протиепідемічні заходи.