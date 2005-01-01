Під варту посадили молодика, який у Кременчуці жорстоко побив і пограбував чоловіка

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Потерпілого кілька разів ударили палицею по голові. Потім у непритомного чоловіка забрали мобільний телефон, гаманець і рюкзак

19 березня Крюківський районний суд оголосив про підозру та взяв під варту на 60 діб 24-річного жителя Кременчуцького району. Пресслужба прокуратури Полтавської області повідомила, що молодика підозрюють у розбої, поєднаному із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України).





Злочин стався 8 березня у Кременчуці. Небайдужа жінка повідомила «швидкій», що біля під’їзду будинку, в якому вона мешкає, лежить чоловік із відкритою травмою голови. Потерпілим виявився 43-річний кременчужанин.





Правоохоронці з'ясували, що нападник і потерпілий познайомилися того ж дня біля автозаправної станції і вживали алкогольні напої. Підозрюваний скористався тим, що потерпілий відвернувся, ударив його кілька разів палицею по голові. Коли побитий втратив свідомість, зловмисник забрав у нього мобільний телефон, гаманець, рюкзак і втік. Увесь цей час він переховувався від поліції.





Досудове розслідування триває.