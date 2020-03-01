«Одні захисні окуляри на всіх» - медcестра дитячої лікарні Кременчука розповіла, як приймали пацієнта з підозрою на коронавірус

Сегодня, 11:36 Просмотров: 2 962 Комментариев: 10

Медики забили тривогу, бо хочуть виконувати свої обов'язки так, щоб не заразитися самим і не наражати на небезпеку ні свої родини, ні інших містян

У одній з кременчуцьких груп у Фейсбуку з'явився пост Оксани Коваль, медика дитячої лікарні. Вона свідчила, що самі медпрацівники закладу не забезпечені необхідними засобами захисту проти коронавірусу, тобто, по суті, не готові до боротьби з епідемією.





«На жаль, держава не була і не є готовою до такої складної ситуації, тому медпрацівники залишились абсолютно незахищеними. Держава забезпечила нас лише разовими халатами та масками, але загальновідомо, що ці засоби ВЗАГАЛІ НЕ ЗАХИЩАЮТЬ від вірусу. Фактично медики, які мають рятувати життя і здоров`я громадян у боротьбі з епідемією, самі залишаються беззахисними і вкрай вразливими.

Просимо вас, підтримати нас і допомогти! У кого є можливість, придбати чи передати нам засоби спецзахисту», - написала Оксана Коваль.







Її слова суперечать тому, що ми до цього чули під час засідань у мерії Кременчука — там чиновники доповідали, що міська медицина має всі необхідні засоби для боротьби з COVID-19 і поповнює засоби засобів захисту, деззасобів, медикаментів.



Зреагувавши на цей пост, ми з'ясували, що з'явився він не на порожньому місці: дитяча лікарня нещодавно отримала досвід прийому пацієнта з коронавірусом. І своїм досвідом медики занепокоєні та не задоволені: бо у потрібний момент опинилися беззахисними проти вірусу. Не всі погоджуються говорити про це відкрито. До речі, головний вхід у приймальне відділення 20 березня (після виходу посту на Фейсбуку?) виявився закритим — медики потрапляти на роботу з двору і самі дивувалися зачиненим дверям.





Як приймали дитину з підозрою на коронавірус

Нам вдалося розшукати медсестру, яка чергувала у ніч з 18 на 19 березня, коли в лікарню поступила дитина з підозрою на коронавірус. Вікторія Табаченко — мама трьох дітей, вона прагне, щоб її родина та родини інших кременчужан були захищені, і щоб дії медиків у боротьбі з коронавірусом були дієвими. Тому вона й погодилася свідчити, щоб привернути увагу до проблеми. Вікторія працює у приймальному відділенні, вона медсестра та оператор комп'ютерного набору.



За її словами, дитину з підозрою на коронавірус привезла швидка, дзвінок зі швидкої надійшов об 11.30 вечора (18 березня). Дитину прийняли близько 1.30 ночі (19 березня) — у цей час вирішувалося, куди везти пацієнта.





- Ми йшли з лопатами на танки, беззахисні - так характеризує ситуацію Вікторія.



Підозра на коронавірус (на щастя) не підтвердилася — тест негативний. Дитина перебуває в діагностичному відділенні, у окремій боксовій палаті. Як повідомив згодом Костянтин Добрик, директор Кременчуцької міської дитячої лікарні, стан здоров'я дитини зараз середньої тяжкості.







Ось що розповіла Вікторія про госпіталізацію:





- У ніч з 18 на 19 привезли дитину з мамою, з підозрою на коронавірус. Ми не дуже були готові до цього.

- Як саме не були готові? - У нас були халати, були одноразові шапочки, одні захисні окуляри на всіх. Не було бахіл — ми пішли в аптеку та купили за свої гроші. У нас не було захисних брюк, не було протичумних костюмів... Ми були у своїй одежі.

- Чи є тести на коронавірус? Чи проводився швидкий тест дитині? - Зателефонувала швидка, попрохали зробити тест, на що ми відповіли, що тестів немає.

- На сьогодні ситуація якось змінилася? - Трохи змінилася. Купила окуляри наша старша медсестра приймального відділення, за свої гроші, кілька штук.

- Що сказало керівництво лікарні? - Зранку головна медсестра лікарні сказала, що коронавірус не є особливо небезпечним вірусом та спеціального захисту не потребує.

- А дезінфекційні засоби у вас є? - Так.

- Ви приймаєте людину з підозрою на коронавірус, що далі? Де зараз ця дитина? Чи підтвердилася підозра? - Підозра, слава Богу не підтвердилася. Тест дитині зробили — до вечора знайшли тести. Деззасоби в нас є. Наша санітарка приймального відділення обробляла швидку (машину) теж без окулярів, без засобів захисту, в такому ж халатику. Як і ми, без брюк. Халатик — легка, павутинка, як для відвідувачів.

- Чи ставили ви це питання перед керівництвом лікарні? Чи були збори, де вирішувалося б питання, як діяти далі в подібних ситуаціях? - Зранку, коли прийшов наш директор, заступник директора, головна медсестра. Сказали — почекайте. Через два тижні буде поставка.

- А що робити зараз, не сказали? - Розвели руками.

- Які засоби захисту є у вас зараз? - Окуляри та бахіли нам купили.

- Респіратори є? - Респіратори нам видали, кілька штук. Одноразових масок немає, лише от такі (Вікторія показує марлеву маску на собі).



Директор дитячої лікарні заперечує те, що медики не мають засобів захисту

Журналісти зв'язалися з Костянтином Добриком, директором Кременчуцької міської дитячої лікарні. Ми попросили прокоментувати пост, який був у публічному просторі у Фейсбуку і ситуацію з госпіталізацією дитини з підозрою на COVID-19.



Костянтин Добрик телефоном повідомив, що дитяча лікарня має всі засоби індивідуального захисту в достатній кількості, згідно з наказом МОЗи № 663. Він переконує, що засоби закупила лікарня, і ще очікується.

Шапочки медичні — 600 штук

Маски медичні одноразові — 3200 штук

Рукавички медичні одноразові (нітрилові та резинові) - 6000

Бахіли медичні одноразові - 320

Респіратори класу FFP2 — 100 штук

Респіратори класу FFP3 — 50 штук

Деззасіб — 46 кг

Антисептик — 25 кг

Костюм одноразовий — 10 штук

Фартухи медичні — 27 штук

Окуляри захисні — 10 штук

Сітки захисні 10 штук

Протичумні костюми — 5 штук

Халати — 700



- Чому тоді їх не видали людям, які зустрічали швидку? - запитали ми

- Насправді вони якраз зустрічали в цій одежі, - сказав Костянтин Добрик, запевняючи, що йдеться не про одноразові халати, а про ті, які мають необхідний захист.





Також він додав, що в лікарні є 11 швидкотестів на коронавірус, один використаний. Уже замовлені 140 тестів, вони мають надійти найближчим часом, - запевнив Костянтин Добрик. Ми попросили надати фото засобів, які він перерахував, щоб пересвідчитися у правдивості слів.





Маємо ось такі дві розповіді: від рядових медиків і від керівництва лікарні. Висновків не робимо, але вважаємо, що ця ситуація має набути розголосу, щоб у потрібний момент медики, дійсно, були готові до боротьби з коронавірусом не на словах а на ділі.