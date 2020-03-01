«Одні захисні окуляри на всіх» - медcестра дитячої лікарні Кременчука розповіла, як приймали пацієнта з підозрою на коронавірус

Медики забили тривогу, бо хочуть виконувати свої обов'язки так, щоб не заразитися самим і не наражати на небезпеку ні свої родини, ні інших містян
У одній з кременчуцьких груп у Фейсбуку з'явився пост Оксани Коваль, медика дитячої лікарні. Вона свідчила, що самі медпрацівники закладу не забезпечені необхідними засобами захисту проти коронавірусу, тобто, по суті, не готові до боротьби з епідемією.
Її слова суперечать тому, що ми до цього чули під час засідань у мерії Кременчука — там чиновники доповідали, що міська медицина має всі необхідні засоби для боротьби з COVID-19 і поповнює засоби засобів захисту, деззасобів, медикаментів.
Зреагувавши на цей пост, ми з'ясували, що з'явився він не на порожньому місці: дитяча лікарня нещодавно отримала досвід прийому пацієнта з коронавірусом. І своїм досвідом медики занепокоєні та не задоволені: бо у потрібний момент опинилися беззахисними проти вірусу. Не всі погоджуються говорити про це відкрито. До речі, головний вхід у приймальне відділення 20 березня (після виходу посту на Фейсбуку?) виявився закритим — медики потрапляти на роботу з двору і самі дивувалися зачиненим дверям.
Нам вдалося розшукати медсестру, яка чергувала у ніч з 18 на 19 березня, коли в лікарню поступила дитина з підозрою на коронавірус. Вікторія Табаченко — мама трьох дітей, вона прагне, щоб її родина та родини інших кременчужан були захищені, і щоб дії медиків у боротьбі з коронавірусом були дієвими. Тому вона й погодилася свідчити, щоб привернути увагу до проблеми. Вікторія працює у приймальному відділенні, вона медсестра та оператор комп'ютерного набору.
За її словами, дитину з підозрою на коронавірус привезла швидка, дзвінок зі швидкої надійшов об 11.30 вечора (18 березня). Дитину прийняли близько 1.30 ночі (19 березня) — у цей час вирішувалося, куди везти пацієнта.
Підозра на коронавірус (на щастя) не підтвердилася — тест негативний. Дитина перебуває в діагностичному відділенні, у окремій боксовій палаті. Як повідомив згодом Костянтин Добрик, директор Кременчуцької міської дитячої лікарні, стан здоров'я дитини зараз середньої тяжкості.
Ось що розповіла Вікторія про госпіталізацію:
- Як саме не були готові?
- У нас були халати, були одноразові шапочки, одні захисні окуляри на всіх. Не було бахіл — ми пішли в аптеку та купили за свої гроші. У нас не було захисних брюк, не було протичумних костюмів... Ми були у своїй одежі.
- Чи є тести на коронавірус? Чи проводився швидкий тест дитині?
- Зателефонувала швидка, попрохали зробити тест, на що ми відповіли, що тестів немає.
- На сьогодні ситуація якось змінилася?
- Трохи змінилася. Купила окуляри наша старша медсестра приймального відділення, за свої гроші, кілька штук.
- Що сказало керівництво лікарні?
- Зранку головна медсестра лікарні сказала, що коронавірус не є особливо небезпечним вірусом та спеціального захисту не потребує.
- А дезінфекційні засоби у вас є?
- Так.
- Ви приймаєте людину з підозрою на коронавірус, що далі? Де зараз ця дитина? Чи підтвердилася підозра?
- Підозра, слава Богу не підтвердилася. Тест дитині зробили — до вечора знайшли тести. Деззасоби в нас є. Наша санітарка приймального відділення обробляла швидку (машину) теж без окулярів, без засобів захисту, в такому ж халатику. Як і ми, без брюк. Халатик — легка, павутинка, як для відвідувачів.
- Чи ставили ви це питання перед керівництвом лікарні? Чи були збори, де вирішувалося б питання, як діяти далі в подібних ситуаціях?
- Зранку, коли прийшов наш директор, заступник директора, головна медсестра. Сказали — почекайте. Через два тижні буде поставка.
- А що робити зараз, не сказали?
- Розвели руками.
- Які засоби захисту є у вас зараз?
- Окуляри та бахіли нам купили.
- Респіратори є?
- Респіратори нам видали, кілька штук. Одноразових масок немає, лише от такі (Вікторія показує марлеву маску на собі).
Журналісти зв'язалися з Костянтином Добриком, директором Кременчуцької міської дитячої лікарні. Ми попросили прокоментувати пост, який був у публічному просторі у Фейсбуку і ситуацію з госпіталізацією дитини з підозрою на COVID-19.
Костянтин Добрик телефоном повідомив, що дитяча лікарня має всі засоби індивідуального захисту в достатній кількості, згідно з наказом МОЗи № 663. Він переконує, що засоби закупила лікарня, і ще очікується.
- Чому тоді їх не видали людям, які зустрічали швидку? - запитали ми
- Насправді вони якраз зустрічали в цій одежі, - сказав Костянтин Добрик, запевняючи, що йдеться не про одноразові халати, а про ті, які мають необхідний захист.
Також він додав, що в лікарні є 11 швидкотестів на коронавірус, один використаний. Уже замовлені 140 тестів, вони мають надійти найближчим часом, - запевнив Костянтин Добрик. Ми попросили надати фото засобів, які він перерахував, щоб пересвідчитися у правдивості слів.
Маємо ось такі дві розповіді: від рядових медиків і від керівництва лікарні. Висновків не робимо, але вважаємо, що ця ситуація має набути розголосу, щоб у потрібний момент медики, дійсно, були готові до боротьби з коронавірусом не на словах а на ділі.