Происшествия

Вночі на території Троїцької церкви хтось розпалив багаття

Сегодня, 11:02 Просмотров: 848

 

Вогонь не поширився подвір'ям

В ніч на 20 березня на території Троїцької церкви палало вогнище.


Ймовірно, горіла купа сміття. Вогонь не поширився територією церкви. На місце пожежі виїздила бригада рятувальників.


 

 

Джерело: h.kremenchug

3
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: церква костёр
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх