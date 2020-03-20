Происшествия Вночі на території Троїцької церкви хтось розпалив багаття Сегодня, 11:02 Просмотров: 848 Вогонь не поширився подвір'ям В ніч на 20 березня на території Троїцької церкви палало вогнище.

Ймовірно, горіла купа сміття. Вогонь не поширився територією церкви. На місце пожежі виїздила бригада рятувальників.

Джерело: h.kremenchug 3 Автор: Євгенія Каблучка



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