Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Коронатранспорт в Кременчуге. День третий. Всё стабильно

Сегодня, 10:45 Просмотров: 2 946 Комментариев: 3

Часть маршруток «забила» на перевозки

Сегодня в Кременчуге третий день ограничений работы общественного транспорта. Напомним, что согласно постановлению Кабинета министров, на городских маршрутах запрещено перевозить более 10 человек одновременно.

 

Вчера «карантинные мероприятия» на городском транспорте выполнялись не всеми. Даже троллейбусы в вечерний час-пик стали больше брать людей.

 

 


Сегодня утром ситуация на дорогах была аналогична вчерашней – часть автобусов просто не вышла на маршруты из-за того, что не выгодно возить малое количество людей.

 

Данные с приложения EcoRide – cмотрите сами, кто как возит людей.








 

2
Автор: solod
Теги: коронавірус транспорт маршрутки троллейбусы

Как вы сегодня добрались на работу?

Комментарии: 3

8
Алина Доценко:
Сегодня, 12:01

Нк не будешь же ты в час-пик выкидать людей с транспорта, если они все в масках, то можно спокойно ехать и не волноваться.


0
86
revix:
Сегодня, 12:19

Цитата: Алина Доценко

Нк не будешь же ты в час-пик выкидать людей с транспорта, если они все в масках, то можно спокойно ехать и не волноваться.

До жопы эти маски в транспорте, у нас извините люди в сартиры ходят, руки не моют, больной в маске руками весь транспорт облапает, а вы руки в рот. Нах отменять транспорт и запирать всех по хатам! Даже англичане вчера сообщили дайте нам 12 недель, мы победим вирус, сидите все дома. Люди не понимают мы сами своим легкомыслием добьем экономику или развалим страну. 


+2
926
стабільний пкращувач:
Сегодня, 14:05

Цитата: revix

 

До жопы эти маски в транспорте, у нас извините люди в сартиры ходят, руки не моют, больной в маске руками весь транспорт облапает, а вы руки в рот. Нах отменять транспорт и запирать всех по хатам! Даже англичане вчера сообщили дайте нам 12 недель, мы победим вирус, сидите все дома. Люди не понимают мы сами своим легкомыслием добьем экономику или развалим страну. 


Адекватный взгляд, плюсую!


-1
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