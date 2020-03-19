Коронатранспорт в Кременчуге. День третий. Всё стабильно

Сегодня, 10:45 Просмотров: 2 946 Комментариев: 3

Сегодня в Кременчуге третий день ограничений работы общественного транспорта. Напомним, что согласно постановлению Кабинета министров, на городских маршрутах запрещено перевозить более 10 человек одновременно.

Вчера «карантинные мероприятия» на городском транспорте выполнялись не всеми. Даже троллейбусы в вечерний час-пик стали больше брать людей.





Сегодня утром ситуация на дорогах была аналогична вчерашней – часть автобусов просто не вышла на маршруты из-за того, что не выгодно возить малое количество людей.

Данные с приложения EcoRide – cмотрите сами, кто как возит людей.



























