Кременчуцьких вихователів не змушуватимуть відпрацьовувати дистанційну роботу у період карантину

Сегодня, 10:29 Просмотров: 1 119

У департаменті освіти запевняють, що без грошей (як зараз, так і влітку) і відпусток працівники не залишаться

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася вихователька дитячого садочка №33. Вона розповіла, що працівників дошкільних закладів міста переводять на дистанційну роботу з 23 березня по 6 квітня на час карантину. За її словами, потім ці два тижні їх зобов'язують відпрацьовувати. Тому люди непокояться, що це відпрацювання буде за рахунок їхніх відпусток, і влітку вони відпочиватимуть на два тижні менше.



Автор цього матеріалу звернувся за коментарем до завідуючої дитячого садочка №33 Світлани Орленко. Керівниця пояснила, що вихователів дійсно перевели на дистанційну роботу (вдома вони, наприклад, можуть писати плани), у цей період їм виплачуватимуть середню заробітну плату.



Вона запевнила, що усі вихователі зможуть піти у планові відпустки згідно графіку улітку, і ці два тижні дистанційної роботи не вплинуть на тривалість їхніх відпусток.



Також ми взяли коментар з даного питання й у директора департаменту освіти Кременчука Геннадія Москалика. Він сказав, що у період дистанційної роботи педагоги обов'язково отримуватимуть зарплату, а влітку зможуть піти в оплачувані відпустки, ні про які відпрацювання мова не йде.



Ми поцікавилися, що буде у випадку, якщо карантин не закінчиться 3 квітня і його продовжать далі, на це головний освітянин міста відповів, що треба буде дивитися по ситуації, і додав:





- Якщо, не дай боже, карантин продовжать, наприклад, до вересня, то, звичайно, влітку вихователі не зможуть взяти відпустки. Але на даний момент можу сказати, що люди без грошей і без відпусток не залишаться.