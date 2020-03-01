Топ новость, Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Мерія Кременчука створила «антикоронавірусний батальйон», який каратиме за порушення карантину

Сегодня, 10:01 Просмотров: 3 531 Комментариев: 18

   

Уповноважені посадові особи складатимуть адмінпротоколи, далі їх направлятимуть до суду

19 березня на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради затвердили список посадових осіб, яким надали право складати протоколи щодо людей, які порушують правила карантину у період розповсюдження коронавірусу.


Рішення виконкому: pro-nadannya-povnovazhen-posadovim-osobam-skladati-protokoli.doc [119 Kb] (cкачиваний: 81)  


 


Згідно статті 44(3) «Порушення правил щодо карантину людей» Кодексу України про адміністративні правопорушення, такі дії тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000-34 000 грн) і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів (34 000-170 00 грн).


До 170 тисяч гривень штрафу загрожує тим, хто порушив карантин



Тож у список «антикоронавірусного батальйону» у Кременчуці ввійшли:

  1. головні, провідні спеціалісти, спеціалісти І категорії управління контролю за станом благоустрою;
  2. завідувачі відділів контролю за станом благоустрою, провідні спеціалісти відділів контролю за станом благоустрою Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій;
  3. начальник, заступник начальника, головні спеціалісти управління розвитку підприємства, торгівлі, та регуляторної політики;
  4. директор, заступник директора з медичної частини, завідувач терапевтичним відділенням, завідувач терапевтичним відділенням №2, завідувач пульмонологічним відділенням комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського»;
  5. директор, заступник директора з медичної частини, завідувач терапевтичним відділенням комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна»;
  6. директор, заступник директора з медичної частини, завідувач інфекційним відділенням комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»;
  7. директор комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня відновного лікування»;
  8. директор, заступник директора з медичного обслуговування населення, завідувач амбулаторією загальної практики-сімейної медицини №1, завідувач амбулаторією загальної практики-сімейної медицини №2, завідувач амбулаторією загальної практики-сімейної медицини №3, лікар загальної практики-сімейний лікар загальної практики-сімейної медицини №4, завідувач амбулаторією загальної практики-сімейний лікар загальної практики-сімейної медицини №5 комунального некомерційного медичного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1»;
  9. директор, заступник директора з медичного обслуговування населення, завідувач амбулаторією загальної практики-сімейної медицини №1, завідувач амбулаторією загальної практики-сімейної медицини №2, завідувачу амбулаторією загальної практики-сімейної медицини №3, завідувач амбулаторією загальної практики-сімейної медицини №4 комунального некомерційного медичного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2»;
  10. директор, заступник директора з медичного обслуговування населення, завідувач амбулаторією загальної практики-сімейної медицини №1, завідувач амбулаторією загальної практики-сімейної медицини №2, завідувач амбулаторією загальної практики-сімейної медицини №3, завідувач амбулаторією загальної практики-сімейної медицини №4, завідувач амбулаторією загальної практики-сімейної медицини №5, завідувач амбулаторією загальної практики-сімейної медицини №6, завідувач амбулаторією загальної практики-сімейної медицини №7, завідувач амбулаторією загальної практики-сімейної медицини №8, завідувач амбулаторією загальної практики-сімейної медицини №9 комунального некомерційного медичного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3».


Також разом з вищеперерахованими особами Управління патрульної поліції та Кременчуцький відділ поліції ГУНП відповідно до графіку здійснюватимуть спільні регулярні рейди, щоб запобігти виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).


Адміністративні протоколи через порушення карантину складатимуть відносно людей, яким на момент вчинення правопорушення виповнилося 16 років. Протягом трьох днів з моменту складання адімінпротокол надсилатимуть до суду, де його розглядатимуть. Стягнення на правопорушника може бути накладене протягом трьох місяців (і не пізніше).

2
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавирус коронавірус админпротокол карантин

Комментарии: 18

232
Pereselenets:
Сегодня, 10:10

Смотрите, чтоб вам ноги не переломали, штрафовальщики. Пару недель народ еще потерпит, а потом вас будут бить беспощадно. Украина - не Италия, народ живет от получки до получки в основной своей массе. Ваша 1000грн для пенсионеров - ничто.



Вместо того, чтобы уничтожать экономику, надо было бы обеспечить изоляцию и снабжение наиболее уязвимых для вируса людей. В китайском Ухане наравне с жесткими карантинными мерами власть обеспечила доставку продуктов питания по домам. А вы что сделали? Панику?


+57
4
adom:
Сегодня, 10:14

Цитата: Pereselenets
Украина - не Италия
и не такое потерпят. 


+7
232
Pereselenets:
Сегодня, 10:19

Небось чиновники получку день в день получают, а что вы скажете работающим матерям-одиночкам, например? Детей в садик не отправишь, работы нет, и это только одна из типичных ситуаций... Запомните: чем меньше люди имеют социальной защиты от государства, тем им сильнее хочется на вас плевать.


+39
421
Lyolya:
Сегодня, 10:27

Карателей они быстро умеют создавать.. их список уже пролистнули, а спписок жертв, за что конкретно карать? Если за отсутствие масок, к примеру, так для начала поставте их массово в город. А то как за привышение скорости -есть штрафы, а дорог при этом нет!


+45
848
IIoJIKuJIo:
Сегодня, 11:23

Почитал я тут этот закон 44-3

Почувствуйте как написано красиво, до 200%, ну можно и 1% дать с такими законами)

2) протягом тижня з дня набрання чинності цим Законом встановити:

додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (COVID-19), у розмірі до 200 відсотків заробітної плати на період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19)

 


+7
399
КиТ:
Сегодня, 11:59

Украина - не Италия
А хіба Україна - це не Европа?


-4
19
kobzar007:
Сегодня, 12:02

А как по мне и правильно, нефиг больным на улицу выходить, еще и без маски!


+1
8
Алина Доценко:
Сегодня, 12:03

Очень даже правильно, потому что люди должны соблюдать карантин и не нарушать правила.


+2
28
sergey.kovalenko:
Сегодня, 12:04

Если человек находится в обсервации, то пусть там и сидит, нечего подвергать других опасности!!!


+2
407
Trik-Trak:
Сегодня, 12:47

Очередная атака исполкомовских кло(у)нов! laughing


+7
745
antikola:
Сегодня, 12:55

Цитата: Алина Доценко
Очень даже правильно, потому что люди должны соблюдать карантин и не нарушать правила.
заходил только что в маркет, могу сказать, что в Италии это цветочки, у нас будет веселей. В магазине куча мамочек с детьми, дети за все хватаются руками, трутся лицом об прилавки, люди не соблюдают дистанцию у касс, овощи- голыми руками!!! Вы еще верите, что нам поможет какой то карантин? а бред это . Ума нет- вирус исправит.


+5
43
vortex:
Сегодня, 13:06

Я конечно дико извиняюсь, но конституцию у нас отменили? Все эти штрафы можно будет на гвоздик повесить, согласен с первым прокоментировашим (про ноги особенно). Хотелось бы дополнить немного размышления в юридической плоскости (хоть я и не юрист). Для граждан эти законы не могут никаких ограничений накладывать. Вообще, режим чрезвычайной ситуации (не путать с положением) не дает каких-то полномочий особых власти... он даёт скорей обязанности. Сейчас нет(во всяком случае по официальной информации) объективных причин для введения чрезвычайного положения, при котором могут быть какие-то ограничения прав и свобод граждан. При этом они должны быть обоснованы, не просто так что кому-то захотелось. Считаю, что впереди нас ждёт много судебных разбирательств, и они будут не в пользу карательных органов, даже с нашей тухлой системой судебной. Господа, издающие бестолковые указы - запасайтесь кэшем, вам придётся очень много убытков для бизнеса компенисровать, которые он сейчас терпит


+3
407
Trik-Trak:
Сегодня, 13:19

Цитата: antikola
заходил только что в маркет,
А какого, извините, вы туда заходили? Сидите дома в самоизоляции! 


+2
926
стабільний пкращувач:
Сегодня, 13:33

Цитата: vortex
Я конечно дико извиняюсь, но конституцию у нас отменили? Все эти штрафы ...

Я вас поздравляю, вы человек с европейским складом ума, это в безопасное время хорошо.
Но в данной ситуации, как показала практика, наибольший успех в борьбе с вирусом у тоталитарного Китая, который ввел жесткие запреты на любимые вами и мною конституционные права и свободы граждан. Да, при этом власти обеспечивали доставку питания и др. условий существования в какой то мере.
Когда начнется эпидемия, (я думаю что начнется 99%) и пойдут сотни смертей в день, "ломать ноги" будут не штрафовальщикам, а тем, кто будет продолжать вести "свободный" образ жизни и делиться вирусом с другими...



Цитата: vortex
Сейчас нет(во всяком случае по официальной информации) объективных причин для введения чрезвычайного положения

неужели не понятно, что когда появятся "объективные причины" будет уже поздно, будут сотни сметрей, тысячи зараженных и маховик распространения будет запущен..?


-1
788
Nik:
Сегодня, 13:41

Цитата: antikola
заходил только что в маркет

Нечего в рабочее время по маркетам шляться. Экономику кто поднимать будет и налоги платить? Только на Вас надежда.


+2
848
IIoJIKuJIo:
Сегодня, 13:53

Цитата: стабільний пкращувач
неужели не понятно, что когда появятся "объективные причины" будет уже поздно, будут сотни сметрей, тысячи зараженных и маховик распространения будет запущен..?
люди все еще не понимают опасности, на их веку такого никогда не было.


+1
926
стабільний пкращувач:
Сегодня, 13:56

В развитой, дисциплинированной и богатой Германии сегодня +3000 новых заражений, а все потому что демократия помешала вовремя и адекватно среагировать на опыт Китая да и Италии..

Но наш тупой храбрый и смелый народ не боится угроз, фошистов пабидили в 45-м и коронувирус побидим сегодня! да? 


-1
43
vortex:
Сегодня, 14:08

Цитата: стабільний пкращувач

Но в данной ситуации, как показала практика, наибольший успех в борьбе с вирусом у тоталитарного Китая, который ввел жесткие запреты на любимые вами и мною конституционные права и свободы граждан.

 

Я снова дико извиняюсь. Не согласен с Вашими утверждениями. Почему - поясняю. Про тоталитарный Китай и его успехи. Все восторгаются как они побороли эпидемию, но забывают о том что тот же Китай очень долго соображал, в результате чего эта эпидемия и развилась которую он потом "гениально" победил. Есть другие страны, о которых почему-то все забывают, которые гораздо более успешно борятся с эпидемией. Например, Южная Корея. Как они боролись? Они просто начали бороться 3 января... начали массово тестировать, раздавать маски(а не продавать по 20 грн), всё везде мыть, сразу же запретили въезд свободный(не помню точно как они там карантин ввели). Никто режим чп не пытался вводить там и закрывать магазины, и перевозки по городу, кстати. Кто не в курсе, в Южной Корее почти все пользуют общественный транспорт. Там личных авто почти ни у кого нет


+1
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх