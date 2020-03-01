Мерія Кременчука створила «антикоронавірусний батальйон», який каратиме за порушення карантину

Сегодня, 10:01 Просмотров: 3 531 Комментариев: 18

Уповноважені посадові особи складатимуть адмінпротоколи, далі їх направлятимуть до суду

19 березня на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради затвердили список посадових осіб, яким надали право складати протоколи щодо людей, які порушують правила карантину у період розповсюдження коронавірусу.





Рішення виконкому: pro-nadannya-povnovazhen-posadovim-osobam-skladati-protokoli.doc [119 Kb] (cкачиваний: 81)









Згідно статті 44(3) «Порушення правил щодо карантину людей» Кодексу України про адміністративні правопорушення, такі дії тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000-34 000 грн) і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів (34 000-170 00 грн).













Тож у список «антикоронавірусного батальйону» у Кременчуці ввійшли:

головні, провідні спеціалісти, спеціалісти І категорії управління контролю за станом благоустрою; завідувачі відділів контролю за станом благоустрою, провідні спеціалісти відділів контролю за станом благоустрою Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій; начальник, заступник начальника, головні спеціалісти управління розвитку підприємства, торгівлі, та регуляторної політики; директор, заступник директора з медичної частини, завідувач терапевтичним відділенням, завідувач терапевтичним відділенням №2, завідувач пульмонологічним відділенням комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського»; директор, заступник директора з медичної частини, завідувач терапевтичним відділенням комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна»; директор, заступник директора з медичної частини, завідувач інфекційним відділенням комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»; директор комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня відновного лікування»; директор, заступник директора з медичного обслуговування населення, завідувач амбулаторією загальної практики-сімейної медицини №1, завідувач амбулаторією загальної практики-сімейної медицини №2, завідувач амбулаторією загальної практики-сімейної медицини №3, лікар загальної практики-сімейний лікар загальної практики-сімейної медицини №4, завідувач амбулаторією загальної практики-сімейний лікар загальної практики-сімейної медицини №5 комунального некомерційного медичного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1»; директор, заступник директора з медичного обслуговування населення, завідувач амбулаторією загальної практики-сімейної медицини №1, завідувач амбулаторією загальної практики-сімейної медицини №2, завідувачу амбулаторією загальної практики-сімейної медицини №3, завідувач амбулаторією загальної практики-сімейної медицини №4 комунального некомерційного медичного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2»; директор, заступник директора з медичного обслуговування населення, завідувач амбулаторією загальної практики-сімейної медицини №1, завідувач амбулаторією загальної практики-сімейної медицини №2, завідувач амбулаторією загальної практики-сімейної медицини №3, завідувач амбулаторією загальної практики-сімейної медицини №4, завідувач амбулаторією загальної практики-сімейної медицини №5, завідувач амбулаторією загальної практики-сімейної медицини №6, завідувач амбулаторією загальної практики-сімейної медицини №7, завідувач амбулаторією загальної практики-сімейної медицини №8, завідувач амбулаторією загальної практики-сімейної медицини №9 комунального некомерційного медичного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3».





Також разом з вищеперерахованими особами Управління патрульної поліції та Кременчуцький відділ поліції ГУНП відповідно до графіку здійснюватимуть спільні регулярні рейди, щоб запобігти виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).





Адміністративні протоколи через порушення карантину складатимуть відносно людей, яким на момент вчинення правопорушення виповнилося 16 років. Протягом трьох днів з моменту складання адімінпротокол надсилатимуть до суду, де його розглядатимуть. Стягнення на правопорушника може бути накладене протягом трьох місяців (і не пізніше).