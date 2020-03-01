На період карантину за педагогами зберігається середня заробітна плата – роз'яснення від МОН

Змушувати освітян йти у неоплачувану відпустку – незаконно. Якщо права педагогів порушуватимуться, їм радять звертатися до освітнього омбудсмена Сергія Горбачова
На період карантину за педпрацівниками (вихователями, вчителями, майстрами та викладачами) зберігатиметься середня заробітна плата. Про це йдеться у роз’ясненні від Міністерства освіти і науки України.
- До нас почали звертатися педагоги та скаржитись, що у деяких територіях у зв’язку із запровадженням карантину їх змушують брати неоплачувану відпустку на період карантину. Таке рішення є незаконним, оскільки відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України, за час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров'я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток. Щоб нагадати про закон, ми підготували лист органам управління та керівникам закладів, – відзначила заступниця Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.
У випадку, якщо вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-педагогічну роботу, то оплата його праці здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації.
- Ми сподіваємось, що всі засновники закладів освіти та керівники з повагою ставитимуться до прав педагогів та не порушуватимуть їх. Це для нас є важливим пріоритетом, – сказала Любомира Мандзій.
Вона додала, що у випадку, якщо права педагогів все одно порушуватимуться, вони можуть звернутися до освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, який працює у тісній співпраці з МОН.
Контакти Служби освітнього омбудсмена:
- адреса для електронних звернень: info@eo.gov.ua або за посиланням;
- адреса для письмових звернень: Служба освітнього омбудсмена, 03058, м. Київ, відділення поштового зв'язку 58, а/с 48;
- телефон для зв'язку: +380 951438726.