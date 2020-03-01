Завтра Кременчук попрощається з АТОвцем Євгеном Прохоровим

Сегодня, 14:00 Просмотров: 63

17 березня на 31 році життя пішов у вічність кременчужанин, учасник антитерористичної операції, солдат Прохоров Євген Дмитрович. Про це повідомили на сторінці АТО. Соціальний супровід. Кременчук.





Смерть раптово настигла бійця у Києві, де він працював на будівельній фірмі. Про цю трагічну новину повідомила мати померлого, мешканка Кременчука.





- 16 липня 2015 року Євген був призваний по мобілізації на військову службу, також проходив службу за контрактом. Протягом 2015-2016 років брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районах проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Поховання бійця попередньо планується 21 березня на Деївському кладовищі Кременчука, - йдеться у повідомленні.





Більш детальну інформацію буде повідомлено додатково.