Кременчуг, Воины света

Завтра Кременчук попрощається з АТОвцем Євгеном Прохоровим

Сегодня, 14:00 Просмотров: 63

 

Поховають бійця на Деївському кладовищі

17 березня на 31 році життя пішов у вічність кременчужанин, учасник антитерористичної операції, солдат Прохоров Євген Дмитрович. Про це повідомили на сторінці АТО. Соціальний супровід. Кременчук.


Смерть раптово настигла бійця у Києві, де він працював на будівельній фірмі. Про цю трагічну новину повідомила мати померлого, мешканка Кременчука.


- 16 липня 2015 року Євген був призваний по мобілізації на військову службу, також проходив службу за контрактом. Протягом 2015-2016 років брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районах проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Поховання бійця попередньо планується 21 березня на Деївському кладовищі  Кременчука, - йдеться у повідомленні. 


Більш детальну інформацію буде повідомлено додатково.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: умер АТОшник
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх