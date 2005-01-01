На коронавірусний «фронт» залучатимуть студентів-медиків

Сегодня, 14:04 Просмотров: 925 Комментариев: 3

Допомагатимуть інтерни та студенти 5 і 6 курсів вишів

Підтримуватимуть медиків у боротьбі з коронавірусом майбутні лікарі - студенти медичних вишів. За інформацією заступника Міністра охорони здоров'я, Головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, залучатимуть зокрема інтернів, які нині перебувають на заочному циклі навчання, а також студентів 5 і 6 курсів.





- Закликаємо студентів зв’язатися з відповідальними особами в медичних університетах, вийти й допомогти медикам на місцях рятувати життя українців, - зазначив Віктор Ляшко.





Міністерство охорони здоров'я України також звернулося до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з проханням делегувати фахівців епідеміологічного профілю в епідбригади, створені на базі лабораторних центрів МОЗ.