Кременчуг, Коронавірус / Карантин

На коронавірусний «фронт» залучатимуть студентів-медиків

Сегодня, 14:04 Просмотров: 925 Комментариев: 3

Допомагатимуть інтерни та студенти 5 і 6 курсів вишів

 

Підтримуватимуть медиків у боротьбі з коронавірусом майбутні лікарі - студенти медичних вишів. За інформацією заступника Міністра охорони здоров'я, Головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, залучатимуть зокрема інтернів, які нині перебувають на заочному циклі навчання, а також студентів 5 і 6 курсів.


- Закликаємо студентів зв’язатися з відповідальними особами в медичних університетах, вийти й допомогти медикам на місцях рятувати життя українців, - зазначив Віктор Ляшко.


Міністерство охорони здоров'я України також звернулося до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з проханням делегувати фахівців епідеміологічного профілю в епідбригади, створені на базі лабораторних центрів МОЗ.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавирус коронавірус студенти лікарі

Комментарии: 3

830
antikola:
Сегодня, 14:13

может не надо? 


+3
485
IceSoul:
Сегодня, 15:41

когда уже студенты перестанут быть "пушечным мясом"?

 


+7
70
ekobilske:
Сегодня, 16:46

Цитата: IceSoul
когда уже студенты перестанут быть "пушечным мясом"?
Тогда же, когда люди будут чувствовать что они несут ответственность за свою страну, и за ее будущее.


0
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