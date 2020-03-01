В магазин можно, но за прогулку грозит штраф и даже тюрьма – кременчужанка о жизни в Италии

Сегодня, 13:32 Просмотров: 2 430 Комментариев: 1

В стране всеми возможными методами пытаются убедить или заставить людей находиться дома. Однако в магазинах ажиотажа нет, спекулятивного роста цен - тоже

За прогулку ради прогулки - штраф 207 евро

Наша коллега журналист Светлана Шолохова, которая живет в Италии, в провинции Кампания, продолжает делиться с нами информацией о ситуации в стране и своими ощущениями от жизни в карантине. Людей сознательных соблюдать карантин и думать о своем здоровье заставляет статистика заболевших и умерших. Цифры, к сожалению, растут.





«Паники пока не испытываю»: как кременчужанка переживает противовирусные запреты в Италии







18 марта - 475 умерших, тогда это был рекордный показатель смертности в Италии за сутки. Но очень скоро этот смертельный рекорд COVID-19 уже был побит: за 20 марта вирус унес жизни 793 человек. Такова официальная статистика итальянского минздрава.





- Объявлена критическая ситуация в стране, вирус продолжает распространяться очень быстро, и прежде всего, большой показатель среди пожилых людей. В Италии очень активный мониторинг, есть опыт отслеживания и подсчёт заражённых. Принято решение о продлении карантина.

Цель его - закрыть людей по домам, так как вирус передаётся в большей степени через контакты, а не через предметы. Люди нарушают правила декрета (карантина – ред.), на сегодня на более чем 8000 составлены штрафные санкции. Они таковы: штраф 207 евро плюс от 3 месяцев, а далее от 3-х до 12 лет тюрьмы по уголовному делу (за необоснованною прогулку по улице ради подышать воздухом), - рассказала Светлана.









Разрешен выход в магазин, аптеку и в другие места первой необходимости. В магазинах разметка, чтобы люди держались друг от друга на безопасном расстоянии (то же самое мы наблюдает сейчас и в Украине).









- Выход разрешён почту, в банк, аптеки, супермаркеты с едой. Очередей нет, продукты по обычной цене, без спекуляции, все есть на полках. Никакого дефицита, все в изобилии, - рассказала Светлана и показала фото из супермаркета, куда как раз выходила за едой.





Возле витрин супермаркета людей немного - общительные итальянцы научились не выходить из дома без необходимости.





Как правительство позаботилось о гражданах

Но в Италии сидеть на карантине правительство побуждает не только штрафами, но и экономической поддержкой своих граждан.





- Государство приняло массу экономических мер для обеспечения неработающим пособия и освобождения на период времени карантина от выплат кредитов, штрафов. Например, бонус мамам с детьми до 12 лет. Если они примут решение быть дома, выплачивают 600 евро в месяц (средняя зарплата в Италии 1000 евро в месяц). Тем, кто ходит на работу по необходимости, доплата к месячной зарплате 100 евро. В Италии выделено 35 млрд евро на нужды, связанные с короновирусом, - продолжает рассказ Светлана.





Итальянским медикам тоже не хватает масок

Как и в Украине, в Италии наблюдается дефицит масок, даже в медицинских учреждениях. Светлана знает это не по наслышке, ее муж - медик, работает в психиатрическом отделении.





- Ситуация напряженная, я шью время от времени маски своему мужу на работу. Маски - тема актуальная, их выдают, но всегда с опозданием. Приняли решение, что будут носить многоразовые, сшитые мною из льна с карманом внутри для вкладки из бумаги для духовки. Выяснили, что она является хорошим фильтром, - рассказывает наша собеседница.





Она интересуется и тем, какими препаратами лечат итальянских больных с коронавирусом: это и препараты от артрита, ибупрофен, парацетамолом, препараты для ВИЧ-позитивных, антибиотики после теста на чувствительность. Лечение симптоматическое, в чем-то медики экспериментируют.





Средний возраст заболевших - 63 года

Италия на сегодня лидирует по количеству заболевших на душу населения. Но уже появились объяснения, почему это так. В стране большое количество пожилых людей, именно они - группа риска, среди них - наибольшее количество заболевших. Светлана нашла для нас официальную статистику Италии, свежие отчеты.





Средний возраст заболевших COVID-19 в стране - 63 года (данные по состоянию на 21 марта). Наибольший показатель смертности в группе 80-89 лет.





Из 80% умерших стариков у 48% было 3 хронических заболевания, у 25% - два, еще у 25% - одно.





Итальянская статистика COVID-19 говорит всему миру: не подвергайте риску стариков. И нашим украинским пенсионерам, многие из которых привыкли ходить по магазинам, запасаясь продуктами для всей семьи, ехать в транспорте через весь город, охотясь за скидками в супермаркетах, стоит пересмотреть свои привычки в период пандемии. Ведь привычный ритм может стоить самой жизни.