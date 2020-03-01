Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Вдаримо блок-постами по коронавірусу: на в'їздах в Кременчук облаштують блок-пости

Сегодня, 13:03 Просмотров: 4 240 Комментариев: 9

 

Вони розпочнуть роботу у разі введення  надзвичайного стану

На в'їздах в Кременчук облаштують блок-пости. Про це повідомила пресслужба мерії. Вони розпочнуть роботу у разі введення надзвичайного стану, тоді в’їзд до Кременчука буде обмежено. Контролюватимуть його правоохоронці та військовослужбовці.

Наразі працівниками ЖКГ та управління надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення визначено місця їх розміщення та встановлюються загороджувальні бетонні блоки.


Блок-пости встановлять на всіх в’їздах у місто:

  • Київський напрямок: вул. Київська - дорога Н-08 «Бориспіль – Кременчук – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь»;
  • Кіровоградський напрямок: вул. Академіка Герасимовича – дорога М-22 «Полтава – Олександрія»;
  • Кіровоградський напрямок: вул. Богдана Хмельницького – дорога місцевого значення О-1711155 «Кременчук – Власівка»;
  • Дніпропетровський напрямок: вул. Європейська (стела) вул. Лейтенанта Дніпрова – дорога Н-08 «Бориспіль – Кременчук – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь»;
  • Полтавський напрямок: проспект Полтавський – дорога М-22 «Полтава – Олександрія»;
  • Полтавський напрямок: – дорога місцевого значення Т1711 «Кременчук – Горішні Плавні».
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Автор: Руслана Горгола
Теги: блокпост коронавирус

Комментарии: 9

1 375
ankrem:
Сегодня, 14:23

Ничего что коронавирус прибывает в самолетах и поездках с Европы ?


+25
850
Nik:
Сегодня, 14:26

Закрытие окраин от Центра выгодно местным провинциальным ''князькам''. Вспомнил транспортную теорему Переслегина. Ждёт нас ЧП. Кто-то дал ''совет Зеленскому как красиво просрать власть''.


+8
830
antikola:
Сегодня, 14:37

Израиль готовится к введению полной блокады городов.  Израиль будет разделен на зоны, а полиция вместе с солдатами ЦАХАЛа будет проверять каждого на улице", - отметил Эрдан. ранее в Израиле запретили гражданам выходить из дома из-за коронавируса. Запрет на выход из дома без уважительной причины будет действовать в течение недели и может быть продлен.
В Израиле видимо тоже дебилы живут?


-10
520
romix:
Сегодня, 14:43

Статья неполная без прайс-листа на проезд через блок-пост. 


+16
4 421
Solenoid:
Сегодня, 15:17

Паникеры.... Нету оснований блочить город. Но как выше заметили, очень на руку типамеру и его шайке.


+11
16
gansit:
Сегодня, 15:22

Новый-старый вид поборов на этих постах,мост закрыли-они таким макаром будут бабло косить.


+5
850
Nik:
Сегодня, 15:28

Цитата: Solenoid
Паникеры
не паникеры...Это 
Цитата: Solenoid
очень на руку типамеру и его шайке.
Цитата: antikola
В Израиле видимо тоже дебилы живут?
В Израиле нет ''местечковых царьков'', которым ''центр не указ''.



+3
850
Nik:
Сегодня, 17:21

А не ''вдарять'' ли эти блок-посты по целостности Украины?... Многим местным ''феодалам'' сейчас вполне можно сыграть… в "карантинный сепаратизм" и натянуть на себя ещё больше автономий.


+2
29
rva:
Сегодня, 17:26

Железные дороги тоже блокпостами перекроют?.. если нет, то какой смысл перекрывать только автомобильные дороги?


+1
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