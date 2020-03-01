Вдаримо блок-постами по коронавірусу: на в'їздах в Кременчук облаштують блок-пости

Вони розпочнуть роботу у разі введення надзвичайного стану
На в'їздах в Кременчук облаштують блок-пости. Про це повідомила пресслужба мерії. Вони розпочнуть роботу у разі введення надзвичайного стану, тоді в’їзд до Кременчука буде обмежено. Контролюватимуть його правоохоронці та військовослужбовці.
Наразі працівниками ЖКГ та управління надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення визначено місця їх розміщення та встановлюються загороджувальні бетонні блоки.
Блок-пости встановлять на всіх в’їздах у місто:
- Київський напрямок: вул. Київська - дорога Н-08 «Бориспіль – Кременчук – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь»;
- Кіровоградський напрямок: вул. Академіка Герасимовича – дорога М-22 «Полтава – Олександрія»;
- Кіровоградський напрямок: вул. Богдана Хмельницького – дорога місцевого значення О-1711155 «Кременчук – Власівка»;
- Дніпропетровський напрямок: вул. Європейська (стела) вул. Лейтенанта Дніпрова – дорога Н-08 «Бориспіль – Кременчук – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь»;
- Полтавський напрямок: проспект Полтавський – дорога М-22 «Полтава – Олександрія»;
- Полтавський напрямок: – дорога місцевого значення Т1711 «Кременчук – Горішні Плавні».