Вдаримо блок-постами по коронавірусу: на в'їздах в Кременчук облаштують блок-пости

Сегодня, 13:03 Просмотров: 4 240 Комментариев: 9

Вони розпочнуть роботу у разі введення надзвичайного стану

На в'їздах в Кременчук облаштують блок-пости. Про це повідомила пресслужба мерії. Вони розпочнуть роботу у разі введення надзвичайного стану, тоді в’їзд до Кременчука буде обмежено. Контролюватимуть його правоохоронці та військовослужбовці.



