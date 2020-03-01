Мэрия Кременчуга пугает горожан штрафами за прогулки по детской площадке

Сегодня, 12:29 Просмотров: 6 139 Комментариев: 17

Суровость запрета покреплена информацией о штрафе от 17 тыс грн до 51 тыс грн

Мэрия Кременчуга пугает горожан штрафами за прогулки по детской площадке. Сегодня на официальном сайте Кременчугского городского совета появилось сообщение о том, что «запрещается пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях».

Суровость запрета покреплена информацией о штрафе от 17 тыс грн до 51 тыс грн.

В объяснение запрета приводится отсылка к Закону Украины «Про внесення змін до деяких законодачих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Информация о запрете использования детских и спортивных площадок начала появляться в Кременчуге ещё на выходных. Вот, например, в одном из объявлений ссылаются на то, что существует даже соответствующее решение исполкома Кременчугского городского совета.









При этом, ни городской совет, ни исполком, ни 22 марта, ни в другой день, не принимали решений о запрете детских площадок.

Как сообщили «Телеграфу» в мэрии, никаких решений, действительно, не принималось, а распространение информации о запрете – это трактовка пункта 2.2 Постановления Кабмина №215 от 16 марта:

«З 00 год. 01 хв. 17 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

В мэрии объясняют свои действия заботой о гражданах, так как детские и спортивные площадки являются местом сбора людей, а на поверхностях элементов площадок может сохраняться вирус.