Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Мэрия Кременчуга пугает горожан штрафами за прогулки по детской площадке

Сегодня, 12:29 Просмотров: 6 139 Комментариев: 17

 

Суровость запрета покреплена информацией о штрафе от 17 тыс грн до 51 тыс грн

Мэрия Кременчуга пугает горожан штрафами за прогулки по детской площадке. Сегодня на официальном сайте Кременчугского городского совета появилось сообщение о том, что «запрещается пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях».

 

Суровость запрета покреплена информацией о штрафе от 17 тыс грн до 51 тыс грн.

 

В объяснение запрета приводится отсылка к Закону Украины «Про внесення змін до деяких законодачих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)».

 

Информация о запрете использования детских и спортивных площадок начала появляться в Кременчуге ещё на выходных. Вот, например, в одном из объявлений ссылаются на то, что существует даже соответствующее решение исполкома Кременчугского городского совета.


 


При этом, ни городской совет, ни исполком, ни 22 марта, ни в другой день, не принимали решений о запрете детских площадок.

 

Как сообщили «Телеграфу» в мэрии, никаких решений, действительно, не принималось, а распространение информации о запрете – это трактовка пункта 2.2 Постановления Кабмина №215 от 16 марта:

 

«З 00 год. 01 хв. 17 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

 

В мэрии объясняют свои действия заботой о гражданах, так как детские и спортивные площадки являются местом сбора людей, а на поверхностях элементов площадок может сохраняться вирус.

6
Автор: Стас Константинов
Теги: детские площадки запрет штраф

Комментарии: 17

581
Medar:
Сегодня, 12:40

Я что-то не понял. Можно словить штраф за то, что я во дворе воспользоватся турником для поддержания физ. формы?


+8
1 375
ankrem:
Сегодня, 12:48

Цитата: Medar

Я что-то не понял. Можно словить штраф за то, что я во дворе воспользоватся турником для поддержания физ. формы?

 

Ты слово карантин понимаешь ? Или ссылку на словарь сбросить ?


+13
53
vortex:
Сегодня, 12:51

Цитата: ankrem
 

Ты слово карантин понимаешь ? Или ссылку на словарь сбросить ?

 

А ты слово закон понимаешь? Или тебе ссылку на словарь сбросить? Никто его не может нарушат. Мерия том числе. В первую очередь


+5
830
antikola:
Сегодня, 13:20

Цитата: ankrem
карантин понимаешь
бесполезно, пока легкие не выплюнет не поймет.


+6
6
kotpes:
Сегодня, 13:48

Цитата: Medar

Я что-то не понял. Можно словить штраф за то, что я во дворе воспользоватся турником для поддержания физ. формы?

Конечно можно, это удобный способ манипулировать людьми, или ты думаешь мерия о твоём здоровье заботится?) 


+11
242
Pereselenets:
Сегодня, 13:52

Свидетели исключительной полезности карантина в школе не учились, и им не вдомек, что вирус не остановить НИЧЕМ! Задержать - да, но не остановить. Читайте, голубки, об эпидемии "испанки".



А учитывая тот факт, что коронавирус, в отличие от гриппа, "не боится" теплой погоды, сводит к нулю весь смысл карантина.


+4
410
Trik-Trak:
Сегодня, 14:05

Цитата: ankrem
Ты слово карантин понимаешь ? Или ссылку на словарь сбросить ?
Т. е. опасно прикасаться к турнику, да? Хорошо! А за открытие двери в подъезд ещё не штрафуют? Ведь после того, как больной коронавирусом заразил турник, он 100% пошёл домой и заразил дверную ручку.


+15
830
antikola:
Сегодня, 14:12

Более 60 тыс. украинцев вернулись в Украину, более 27 тыс. - еще остаются за рубежом, - МИД
зеленые человеки сделали всё,что бы доставить вирус в Украину оптом!



Цитата: Trik-Trak
опасно прикасаться к турнику, да?
офигеть логика. Опасно выходить на улицу, причем тут турник?


-6
850
Nik:
Сегодня, 14:16

Цитата: antikola
зеленые человеки

Мания? Попейте валерьяночки.


+4
410
Trik-Trak:
Сегодня, 14:17

Цитата: antikola
офигеть логика. Опасно выходить на улицу, причем тут турник?

Т. е. надо штрафовать за выход на улицу. Так, действительно, при чём тут тогда детские площадки и турники? Зачем эти полумеры?


+8
830
antikola:
Сегодня, 14:26

Цитата: Trik-Trak
Т. е. надо штрафовать за выход на улицу.
так и будет, раз не доходит. 
Цитата: Nik
Мания?

Смолій: документ. 31 січня РНБО Секретар РНБО звертався до Уряду щоб ЗАБОРОНИТИ експорт масок, рукавичок та засобів захисту.

Ні уряд, ні президент, ні парламент, ЖОДЕН орган державної влади тоді не переймався цим питанням.
За півтора місяці вже було пізно: маски продані, тестів немає, респіраторів недостатньо.

Два місяці в світі вирує епідемія. Влада в цей час займалася політичними переслідуваннями та узурпацією...

мания величия- это только у вас.А тут простая логика.




-2
269
law-abiding citizen:
Сегодня, 14:27

Ребята, успокойтесь, карантин нужен для минимизации контактов людей друг с другом. Известно, что так, или иначе, вирус распростронится и переболеет большенство населения, но, так как основным осложнением является атипичная пневмания и проблемы с дыханием, а аппаратов искусственнрй вентиляции легких у нас ой как не густо, то основная цель карантина - снижение интенсивности заражения, чтобы в больницы не ломились одновременно десятки тысяч больных, нуждающихся в искусственной вентиляции.


+9
830
antikola:
Сегодня, 14:35

Сегодня министр здравоохранения Емец заявит об отставке.


0
14
Руслан Климашенко:
Сегодня, 15:31

Вообще-то во всем мире карантин и нужно его придерживаться, чтобы не распространялась эта бацыла дальше! 


-1
8
Александр Кириленко:
Сегодня, 15:35

какие турники,какие занятия спортом? В Италии штраф,за то что ты прогуливаешься и верное делают. На то это и называется карантином!


-3
850
Nik:
Сегодня, 15:45

А вот и боты исполкомовские подтянулись...Лучше о средствах на газету и перевозку воздуха КТУ напишите.


+8
20
Ludmila_love:
Сегодня, 16:02

Просто у нас народ такой. Итали тоже не сразу прислушалась и что в итоге получилось. Давайте мыслить здраво и оставаться людьми. Ну карантин...не води своего ребенка в магазин, на площадку где куча других детей. Пойди в парк, на речку....в не такие людные места. Проведи время со своим ребенком вдвоем, он ещё успеет наобщатся с другими детьми. 


-2
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