«Кремінь» стежив за епідемією і десь ми відчували, що все йде до паузи»: новачок Ернест Астахов

Сегодня, 12:02 Просмотров: 747

Футбольний клуб «Кремінь» підписав контракт із 21-річним захисником Ерестом Астаховим. Ернест встиг зіграти у контрольному матчі з «Вікторією» та разом з командою готуватися до першого матчу з «Минаєм». Пандемія коронавірусу вносила щохвилини свої корективи: спочатку матч планували без глядачів, а згодом чемпіонат поставили на паузу.





- Команда стежила за епідемією і десь ми відчували, що все йде до паузи. Рішення про призупинення чемпіонату для нас не було несподіванкою, - поділився Ернест Астахов. - Підтримувати форму буду обов'язково, плюс у мене є програма по якій буду готуватися. Звичайно погано, що не працюють спортзали, але якось будемо замінювати. Так що буду намагатися підійти до сезону у якомога кращій формі.





Нагадаємо, що Ернест виступав за «Кремінь» у цьому сезоні й у жовтні покинув команду за обопільною згодою сторін. До цього Ернест Астахов провів за «Кремінь» 25 ігор. Восени позаминулого року на матчі з «Миром» отримав серйозну травму й покидав поле на плечах лікаря. Футболіст переніс операцію й тривалий час проходив реабілітацію. На поле Ернест вийшов вже наприкінці зимових зборів «синьо-білих». А вже весною після гри з криворізьким «Гірником» його викликали до студентської збірної України, де збірна в Італії зіграла на Всесвітній універсіаді.