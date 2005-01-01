Происшествия

До кременчуцької лікарні ушпиталили двох дітей з отруєнням йодом та «Ібупромом»

Сегодня, 11:29 Просмотров: 430

Ці два випадки сталися 22 березня

22 березня до дитячої міської лікарні Кременчука ушпиталили двох дітей з отруєннями. Про це повідомив Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.


З гострим отруєнням йодом привезли 4-річного мешканця села Рокитного-Донівки Кременчуцького району. Хлопчик перебуває у тяжкому стані.


Також у цей день отруїлася пігулками «Ібупром» 4-річна кременчужанка. Стан здоров’я ушпиталеної дівчинки – середньої тяжкості.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: отравление дети ребенок
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