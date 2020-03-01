«Паники пока не испытываю»: как кременчужанка переживает противовирусные запреты в Италии

Сегодня, 12:12 Просмотров: 957

Светлана Шолохова – журналист, гид, преподаватель итальянского уже 8 лет живет в Италии. Сейчас обитает в двух городах на юге Италии, в Неаполе и Помпеи, провинция Кампания. Коронавирус, который начался на севере Италии, в Ломбардии, уже добрался и на юг. В регионе 120 официально заболевших: это в 45 раз меньше, чем в эпицентре распространения инфекции. Впрочем, сейчас в каждом регионе Италии есть люди, болеющие коронавирусом, хотя часто это единичные случаи. Официально в стране введен карантин. Светлана рассказала о настроениях и мерах, с которыми столкнулись итальянцы.



- Есть ли паника?

- Паники в стране нет. Люди ответственно относятся к информации, которая подается в СМИ. Все спокойны, без бунтов. Люди знают, что если вдруг в какой-то аптеке не оказалось масок, их можно заказать, и завтра их завезут. Можно говорить о панике, которая наверняка не выходит за стены дома каждой семьи в Италии. Дискуссии, горячие споры, опасения можно наверняка отнести к ситуации, близкой к панической.







В нашей семье мы также спорим. На какие темы? Моя позиция категоричная - я искренне верю в то, что нет никакого вируса, опасного для здоровья, и считаю, что ситуация вокруг Сovid-19 - не более чем политическая акция, направленная на дестабилизацию мировой экономики. Иными словами, инфовойна. Супруг, наоборот, считает, что вирус есть, он опасен и нужно быть крайне осторожными. Опишу также услышанный мною в торговом центре диалог между двумя итальянскими молодыми женщинами, которые пришли за покупками:

- Не знаю, пришла за покупками одна, потому что муж в панике. Он очень испуган, боится выходить из дома и запретил мне. А ты?

- Но еду детям нужно купить, не могу же я сидеть дома. Не понимаю, что опасного в посещении супермаркета.

Случаются и комичные истории. Муж рассказал случай, который увидел в поезде: зашли юноши и начали специально чихать и кашлять, громко говорить “Куда сядем”? Каждый начинает идти в разные вагоны. Люди при этом соскакивают с мест и стараются держаться от них подальше.





«Паники пока не испытываю. Маску не ношу. Но домашний режим стараюсь соблюдать, как и рекомендовано, выхожу по необходимости как можно реже», – говорит Светлана



- Как изменилась жизнь?

- Все культурные, исторические заведения, театры официально закрыты до 3 апреля. Также отменены массовые мероприятия. Детские садики были закрыты с конца февраля, сейчас карантинные мероприятия продлили до 3 апреля. Это касается также школ, институтов. Учебные учреждения закрыты, нет необходимости их посещать, но обучение проходит онлайн. По сути, для нашей семьи из двух человек жизнь не изменилась никак. Но нас двое взрослых. А для семей с детьми в бытовом плане жизнь, естественно, изменилась. Итальянцы очень привязаны к распорядку дня и к своим привычкам. Официальные запреты на перемещение, информация в СМИ о том, что не стоит выходить из дома, карантин в вузах, школах, садах, учреждениях, так или иначе перестроили привычный быт. Но это не выглядит как тотальная блокада. Италия перешла на web live. Итальянцы быстро учатся, и все, что происходит, не вызывает особого напряжения в обществе. Потому что общество хорошо информировано.











- Как с продуктами? По телевизору показывают пустые прилавки…

- Могу рассказать о прилавках региона Кампания, в котором я живу: о других 19 регионах у меня нет объективной информации. На сегодня в магазинах, лавках и супермаркетах есть все с избытком. Если по каким-то причинам магазин закрыт, то он обслуживает население дистанционно. Заказы на продукты делают через звонок оператору, а пакеты с продуктами доставят домой к двери. К слову, 10 дней назад Ломбардия, где и началась вспышка коронавируса, предоставила данные о том, что базы продуктовые полны продуктов и запасов. Так что миланцам нет нужды волноваться по этому поводу. Стоит отметить, что цены на продукты не поднялись. Мы прекрасно знаем, что в нашем обществе принято спекулировать событиями и поднимать цены. В Италии они остались на прежнем уровне, даже несмотря на все колебания на валютных биржах.





- Это магазин супермаркет MD. К нему выстроилась очередь с продуктовыми тележками, но это не связано с дефицитом продуктов. Продуктов хватает. Люди спокойно ждут своей очереди. Согласно с санитарными правилами, люди должны находиться на расстоянии около метра друг от друга. В стране карантин. Поэтому людей запускают в супермаркет по очереди, чтобы не было хаоса и столпотворения и можно было соблюдать дистанцию. Если кто-то не может прийти в магазин, заказывает продукты на дом, и их доставляют. В первую очередь это касается пожилых людей. Для них такая услуга бесплатна. Супермаркеты сами должны обзвонить пожилых людей и спросить, что им нужно. Продукты должен развозить один и тот же человек, который прошел тест на отсутствие коронавируса.







- Как с транспортным сообщением?

- С 9 марта президент парламента официально объявил, что в Италии больше нет «красных» зон (ранее к ним относили регионы Италии, в которых были зафиксированы вспышки коронавируса – ред.): вся территория страны объявлена зоной распространения инфекции. Все работает по канонам регламента, принятого министерством Италии. Переезды из региона в регион должны быть подтверждены необходимостью передвижения. То есть, вы путешествуете по работе, в семье произошло ЧП, что может быть подтверждено документально. Что касается поездок из Италии, то вылететь из аэропортов можно по документу с указанием необходимости. При этом человек обязан оставить на пропускном пункте информацию: куда он едет, где остановится, автосертификат с данными о поездке и местонахождении. При выезде и въезде проверят температуру. Это делают давно: я с этим столкнулась, когда возвращалась 10 февраля из Польши. Но я бы сказала, что, понимая сложившуюся ситуацию, итальянцы стараются никуда не выезжать, чтобы уменьшить риск распространения инфекции.





- Какие меры принимаются по стране?

- Прежде всего, это глубокое и повсеместное информирование граждан о течении ситуации по Сovid -19. Стоит отметить, что сразу же появился официальный сайт для оперативного информирования населения о коронавирусе http://www.salute.gov.it/. На нем все подробно расписано: количество заболевших, как себя вести, правила гигиены.



Подробная информация дает людям возможность почувствовать себя спокойно. Когда человек информирован, он вооружен. Хотелось бы, чтобы и в Украине был такой же подход к информированию населения.



С 8-го марта в СМИ появились обращения президента, первых лиц страны с призывом не выходить из дома без нужды. Работа, обучение и детские перешли на web работу. Всё, что можно делать с домашнего компа, перенесено из офиса в дом служащих и учеников. Официально запрещены рукопожатия и приветствия в виде поцелуев при встрече: это меры безопасности.



Благодаря официальному порталу и информированию первыми лицами страны граждане с пониманием относятся ко всему, что происходит. Если заболел коронавирусом кто-то из руководства страны, об этом обязательно сообщают: нет никаких секретов.



- Клиники готовы к приему больных?

- Подготовка медучреждений не достаточная в плане возможностей принять всех остронуждающихся в оперативном лечении. Нет фактически места для госпитализации больных. Клиники не резиновые. Особое внимание уделяют онкобольным в статусе химиотерапии. Им нельзя ни в коем случае болеть. Очерёдность обслуживания в клиниках определяют медики по собранному предварительно анамнезу. Но в Италии уже создали тест, благодаря которому в течение часа можно получить результат на наличие Сovid-19.





Торговый центр Картьера. Обычно в нем людно, сейчас пустынно. Из-за коронавируса в Италии многие понесли убытки, стало сложно с работой. Особенно это касается туристической отрасли. Правительство Италии работает над программой возмещения убытков из-за коронавируса









Материал опубликован в газете «Кременчугский ТелеграфЪ» №11 от 12 марта 2020 года