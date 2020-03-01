У Горішніх Плавнях горіла квартира в 9-поверхівці: евакуювали 11 чоловік

14 березня у Горішніх Плавнях горіла квартира в 9-поверхівці. За інформацією Горішньоплавнівської МС ГУ ДСНС України у Полтавській області, повідомлення про пожежу у квартирі на третьому поверсі 9-поверхового будинку по проспекту Героїв Дніпра надійшло о 5.50.
По прибуттю на місце пожежі черговий караул за допомогою 3-колінчастої драбини приступив до рятування дружини господаря квартири, яка знаходилась на балконі і не могла самостійно вийти із квартири.
Під час ліквідації пожежі було евакуйовано 11 мешканців будинку. Загиблих немає, постраждав господар квартири, який отримав опіки.
Попередня причина пожежі - необережність під час паління.