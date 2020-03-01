Происшествия

У Горішніх Плавнях горіла квартира в 9-поверхівці: евакуювали 11 чоловік

Сегодня, 12:50 Просмотров: 441

 

Господар квартири отримав опіки, а його дружину рятувальники діставали балкону

14 березня у Горішніх Плавнях горіла квартира в 9-поверхівці. За інформацією Горішньоплавнівської МС ГУ ДСНС України у Полтавській області, повідомлення про пожежу у квартирі на третьому поверсі 9-поверхового будинку по проспекту Героїв Дніпра надійшло о 5.50.


По прибуттю на місце пожежі черговий караул за допомогою 3-колінчастої драбини приступив до рятування дружини господаря квартири, яка знаходилась на балконі і не могла самостійно вийти із квартири.


Під час ліквідації пожежі було евакуйовано 11 мешканців будинку. Загиблих немає, постраждав господар квартири, який отримав опіки.


Попередня причина пожежі - необережність під час паління.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожар Горишние Плавни
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