У Горішніх Плавнях горіла квартира в 9-поверхівці: евакуювали 11 чоловік

Сегодня, 12:50 Просмотров: 441

14 березня у Горішніх Плавнях горіла квартира в 9-поверхівці. За інформацією Горішньоплавнівської МС ГУ ДСНС України у Полтавській області, повідомлення про пожежу у квартирі на третьому поверсі 9-поверхового будинку по проспекту Героїв Дніпра надійшло о 5.50.





По прибуттю на місце пожежі черговий караул за допомогою 3-колінчастої драбини приступив до рятування дружини господаря квартири, яка знаходилась на балконі і не могла самостійно вийти із квартири.





Під час ліквідації пожежі було евакуйовано 11 мешканців будинку. Загиблих немає, постраждав господар квартири, який отримав опіки.





Попередня причина пожежі - необережність під час паління.