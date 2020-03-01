Скасування рейсів через коронавірус: кому з кременчужан повернуть гроші за придбані квитки

Сегодня, 13:23 Просмотров: 650

Через коронавірус Україна з 17 березня закриває пасажирське авіасполучення. Також скасують низку наземних міжнародних маршрутів. Частина країн закрила свої кордони:

Вже закриті кордони Італії.

У Словаччині оголосили надзвичайний стан.

З 12 березня обмеження на в’їзд для іноземців ввели в Ізраїлі.

З 13 березня закрили свої кордони США.

У ніч на 15 березня призупиняється пасажирське залізничне сполучення з Польщею.

З 16 березня іноземці не зможуть в’їхати до Чехії.

Тим, хто поїде до Румунії, доведеться 7 днів перебувати у карантині під наглядом медиків.

У Австрію, Словенію та ще низку країн не пускають італійців.

Крім того, МЗС України не рекомендує поки що подорожувати в Китай, Корею, Японію, Італію, Іспанію, Ізраїль Францію, Грецію, Німеччину, Єгипет, ОАЕ, Туреччину, Таїланд. Але що робити, якщо ви вже маєте квиток і як повернути гроші за нього?





Автобуси





З 15 березня Україна на 2 тижні закриває кордони на в’їзд для іноземців. Проте українці можуть і надалі в’їжджати та виїжджати безперешкодно. Автобусні компанії обіцяють, що усіх пасажирів заздалегідь повідомлять у разі скасування чи перенесення рейсів.

Ecolines скасувв низку міжнародних рейсів. Пасажирам, які уже купили квитки, прийде відповідне SMS. Якщо ви придбали квиток на скасований рейс, на сайті компанії можна змінити його статус на “Відкрита дата” та скористатися ним пізніше.

Якщо ви придбали квиток на Busfor до оголошення карантину та не отримали повідомлення про скасування рейсу, зверніться до перевізника, номер якого вказаний на квитку. Зараз усі напрямки, на які можна придбати квитки на сайті або в мобільному додатку, відкриті. В разі скасування пасажирів повідомлять особисто.

до оголошення карантину та не отримали повідомлення про скасування рейсу, зверніться до перевізника, номер якого вказаний на квитку. Зараз усі напрямки, на які можна придбати квитки на сайті або в мобільному додатку, відкриті. В разі скасування пасажирів повідомлять особисто. FlixBus призупиняє перевезення по Італії та окремі сполучення з та до цієї країни з 11 березня до 3 квітня через обмеження на проїзд, введені італійським урядом. Пасажири скасованих рейсів отримають ваучер без комісії за скасування. Усі квитки повертаються за процедурою, зазначеною на сайті .





Поїзди





Станом на 13 березня, Укрзалізниця повідомила лише про призупинення курсування потягів до та з Словаччини.

Продаж квитків на поїзди №960/961, №962/963, №8860/8863, №8862/8861, №26/382 призупинено. Повернення коштів за придбані квитки проводиться в усіх квиткових касах Укрзалізниці.





Решта міжнародних поїздів та поїздів внутрішнього сполучення курсує за графіком. При перетині кордону з Україною всім пасажирам проводять температурний скрінінг.







Авіаквитки





Авіакомпанії рекомендують перевіряти статус своїх рейсів за кілька діб до вильоту, а також слідкувати за правилами в’їзду країн, до яких ви прямуєте.

МАУ уже повідомила про скасування близько 2000 рейсів. Пасажирів, які залишили свої контактні дані, про це проінформують. Перевірити дані щодо скасованих рейсів можна через пошукову форму на сайті . Для авіаквитків, оформлених до 12 березня на подорож з 13 березня по 8 квітня на рейси, що виконуються за розкладом і не були скасовані, дозволяється одна зміна дати польоту за тим самим маршрутом на нові дати перельоту після 8 квітня без сплати штрафу. Пасажири скасованих рейсів можуть звернутися для переоформлення або повернення грошей за квиток за місцем його придбання. Під час звернення слід бути готовими назвати код бронювання або номер квитка, прізвища пасажирів, а також їхні паспортні дані.

SkyUp передбачає безкоштовну процедуру зміни дати або повернення грошей за невикористану подорож до країн, куди призупинили рейси (наразі – Італія та Ізраїль). Квитки на скасовані рейси можна безкоштовно обміняти на інші дати або отримати повне відшкодування вартості у випадках:

- якщо ваш рейс скасовано (безкоштовна зміна дати або повне відшкодування вартості квитка);

- якщо ви з особистих міркувань хочете скасувати подорож до Ізраїлю (безкоштовна зміна дати за умови, що ваш квиток придбаний на рейси з вильотом до 15 квітня);

- пасажирам, які придбали квитки на рейси Харків – Тель-Авів – Харків, буде запропоновано безоплатну зміну місця вильоту/прильоту на Запоріжжя (замість Харкова) або повне відшкодування вартості квитка.

З питань повернення грошей або перебронювання на інші рейси потрібно направити запити на електронну адресу letstalk@skyup.aero (якщо квиток придбано на сайті авіакомпанії) або за місцем придбання авіаквитка (якщо квиток придбано через агентську мережу авіакомпанії).

Wizz Air через коронавірус скасовує всі рейси до Італії з 10 березня до 3 квітня та до Ізраїлю з 12 до 23 березня. Пасажири скасованих рейсів мають можливість повернути 100% вартості квитка, безкоштовно його перебронювати або використати на купівлю інших квитків 120% вартості від початкової ціни. Клієнти, які здійснили бронювання безпосередньо на сайті компанії або через мобільний додаток, електронною поштою отримують сповіщення про скасування та подальші інструкції.

Ryanair призупинила всі рейси до та з Італії до 8 квітня (з 11 березня – внутрішні рейси, з 13 березня – міжнародні). Усі пасажири отримають сповіщення на електронну пошту про скасування рейсів. Далі вони можуть або повністю повернути кошти за квитки або отримати кредит на переліт, яким можна скористатися у наступні 12 місяців.

Якщо ви не отримали електронний лист або SMS про скасування - ваш рейс буде виконуватися.

Lufthansa до 31 березня скасувала плату за зміну дати рейсу. Перенести дату можна один раз – на будь-який день аж до 31 грудня, але аеропорти вильоту та прильоту повинні бути тими ж самими. Це діє на нові квитки і на ті, що були куплені до 5 березня з датою вильоту до 30 квітня.

до 31 березня скасувала плату за зміну дати рейсу. Перенести дату можна один раз – на будь-який день аж до 31 грудня, але аеропорти вильоту та прильоту повинні бути тими ж самими. Це діє на нові квитки і на ті, що були куплені до 5 березня з датою вильоту до 30 квітня. Emirates тим, хто купив квитки на дату до 31 травня і кого торкнулися обмеження або скасування рейсів, пропонує: - повернути гроші;

- отримати на цю суму туристичний ваучер;

- перебронювати поїздку на дату до 30 червня;

- змінити маршрут (якщо потрібно, то різницю в ціні доведеться доплатити).

Turkish Airlines скасували польоти до 1 квітня. Пасажири, які придбали квитки з кінця лютого і до 1 квітня, можуть безкоштовно змінити дату бронювання за умови, що нова подорож відбудеться до 31 травня. Можна також повернути 100% вартості квитків. Пасажири, які хочуть повернути або змінити квитки на нескасовані рейси, можуть також зробити це безкоштовно.



Власники квитків авіакомпанії KLM, куплених до 31 березня з датами поїздки з 4 березня по 31 травня, незалежно від пункту призначення, можуть безкоштовно змінити дати поїздки або напрямок вильоту. Новий квиток туди повинен бути куплений на дату пізніше 31 травня.

За матеріалами 24канал .