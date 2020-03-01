П'яний кременчужанин на Opel здійснив ДТП, намагався втекти, а потім заявив, що його автівку викрали

Сегодня, 11:38 Просмотров: 862

Інший водій його затримав та передав копам

Сьогодні, 14 березня, п'яний кременчужанин на Opel здійснив ДТП та намагався втекти.





Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, близько 8.00, на 102 зателефонував чоловік і повідомив, що на вулиці Івана Мазепи з його автомобілем Ford зіткнувся Opel, водій якого намагався покинути місце ДТП. Водій Ford відразу почав наздоганяти втікача.





На момент прибуття екіпажу поліції обидва водії були на місці. Керманич Opel заявив, що його автівку викрали, тож, ДТП він не вчиняв. Водій Ford заперечив — за кермом був саме цей водій.





Поліцейські запропонували водію Opel пройти освідування. Результат драгеру був приголомшливий - 1,59 проміле алкоголю.





За таку безвідповідальну поведінку на нього патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння), ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до пошкодження транспортних засобів) та ст. 122-4 КУпАП (залишення місця ДТП).





На місце було викликано слідчих, які встановлюватимуть факт викрадення автомобіля.