На Леонова «десятка» влетіла у стовп

Сегодня, 11:27 Просмотров: 808 Комментариев: 1

Сьогодні, 14 березня, у Кременчуці на вулиці Леонова сталася ДТП. Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, водій ВАЗ 21010 не впорався з керуванням та в'їхав у електроопору.





Допомоги медиків учасники події не потребували.