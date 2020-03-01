Происшествия

На Леонова «десятка» влетіла у стовп

Сегодня, 11:27 Просмотров: 808 Комментариев: 1

 

Ніхто не постраждав

Сьогодні, 14 березня, у Кременчуці на вулиці Леонова сталася ДТП. Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, водій ВАЗ 21010 не впорався з керуванням та в'їхав у електроопору.


Допомоги медиків учасники події не потребували.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП

Комментарии: 1

2 313
Dmitriys:
Сегодня, 12:14

Этож с какой скоростью кто-то заходил на круг что не смог вырулить.


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