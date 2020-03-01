На Леонова «десятка» влетіла у стовп

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Ніхто не постраждав
Сьогодні, 14 березня, у Кременчуці на вулиці Леонова сталася ДТП. Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, водій ВАЗ 21010 не впорався з керуванням та в'їхав у електроопору.
Допомоги медиків учасники події не потребували.
Этож с какой скоростью кто-то заходил на круг что не смог вырулить.