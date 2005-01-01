Должны ли кременчугские воспитатели идти в отпуск из-за карантина

Сегодня, 11:01 Просмотров: 1 659 Комментариев: 2

Наш читатель пожаловался, что его жену-воспитателя принудительно отправляют отдыхать. В то же время Геннадий Москалик на заседании противоэпидемической комиссии заявил, что сотрудники детсадов могут продолжать работать даже во время карантина

В редакцию «Кременчугского Телеграфа» обратился наш читатель Александр, который сообщил, что его жену-воспитателя принудительно отравляют в отпуск на три недели на время карантина.



Вот что он написал на редакционную почту:





Здраствуйте, уважаемый ТелеграфЪ! Хотелось бы обратиться с просьбой. Жену, которая работает воспитателем и всех её коллег отправляют в отпуск в приказном порядке в связи с карантином на три недели. То есть в законный отпуск они уже летом не смогут пойти. Хотя учителя уходят на карантин и им всё оплачивается. Хотелось бы узнать, насколько это законно. Помогите, пожалуйста. Поднимите этот вопрос. Очень на вас надеемся.



В декабря в Кременчуге уже была подобная ситуация, когда воспитателей детских садов отправляли в отпуск на две недели во время новогодних каникул. Тогда департамент образования нашего города отрицал этот факт и утверждал, что люди берут отпуска исключительно по собственному желанию, исходя из своих потребностей.



В данном случае во время заседания временной противоэпидемической комиссии, которая проходила 11 марта в мэрии Кременчуга, начальник департамента образования Геннадий Москалик на вопрос вице-мэра Ольги Усановой самолично и чётко сказал следующее:





- Вихователі садочків можуть піти у відпустку, тому що працювати їм ще треба влітку. Але ми цього насильно робити не будемо.





- Тобто хто не бажає, той також виходить на роботу і працює? - уточнила Усанова.





- Так, звичайно, - ответил Геннадий Москалик.





Чтобы прояснить вопрос, «ТелеграфЪ» связался с сотрудниками нескольких кременчугских садов и узнал насколько ситуация с принудительными отпусками массовая. Ни заведующие, ни воспитатели не подтвердили нам тот факт, что с департамента пришло распоряжение отправить их в отпуск без их согласия. Больше того, мы получили информацию о том, что берут оплачиваемые отпуска (или за свой счёт) только те, кто высказал такое желание. Остальные остаются работать — например, писать планы или красить элементы детских площадок.





То есть делаем вывод, что администрация в каждом детском саду самостоятельно решает — оставить ли сотрудников на работе или отправить отдыхать.