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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

З 10 місць до 50%: у громадському транспорті збільшили кількість пасажирів на час карантину

Сегодня, 18:01 Просмотров: 3 632 Комментариев: 3

 

Рішення затвердили сьогодні на засіданні уряду

Кабінет Міністрів України вніс зміни до своєї постанови щодо правил перевезення пасажирів в громадському транспорті. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів, прийняте 25 березня.


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Згідно з постановою, замість попередньої норми в 10 людей транспорт може бути заповнено на 50%. 


- Якщо сидячих місць буде 20, то всі ці сидячі місця працюють й можуть займатися пасажирами, але за умови дотримання вимог карантину... Це рішення поліпшить роботу громадського транспорту, - розповів мер Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради. 


Віцемер Руслан Проценко додав, якщо місць в маршрутці 14, то можна брати 10 пасажирів. 


- Єдине, якщо в автобусі 14 сидячих місць, то не 7, а 10, - додав Руслан Проценко.

6
Автор: Альона Душенко
Теги: коронавирус коронавірус

Комментарии: 3

291
Andron777:
Сегодня, 20:49

Дошло наконец, что глупость сделали?


+5
4 462
Solenoid:
Сегодня, 20:54

Глупость сделали по всей стране.


+6
182
Saidis:
Сегодня, 20:58

Театр абсурда pensive

 

перевозка в тролейбусах по 20 человек по спецталонах вместо 10 сильно решит проблему? а кто не на тролейбусах, а на маршрутках, то пускай радуются - их половинить не будут и вместо 14/2 = 7, будут ездить 10 - это бонус-плюс? 


0
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