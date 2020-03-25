З 10 місць до 50%: у громадському транспорті збільшили кількість пасажирів на час карантину

Сегодня, 18:01 Просмотров: 3 632 Комментариев: 3

Рішення затвердили сьогодні на засіданні уряду

Кабінет Міністрів України вніс зміни до своєї постанови щодо правил перевезення пасажирів в громадському транспорті. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів, прийняте 25 березня.









Згідно з постановою, замість попередньої норми в 10 людей транспорт може бути заповнено на 50%.





- Якщо сидячих місць буде 20, то всі ці сидячі місця працюють й можуть займатися пасажирами, але за умови дотримання вимог карантину... Це рішення поліпшить роботу громадського транспорту, - розповів мер Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради.



Віцемер Руслан Проценко додав, якщо місць в маршрутці 14, то можна брати 10 пасажирів.





- Єдине, якщо в автобусі 14 сидячих місць, то не 7, а 10, - додав Руслан Проценко.