Вы 26 марта наденете маску?

Сегодня, 20:27 Просмотров: 1 759 Комментариев: 7

С 26 марта мэрия Кременчуга объявила, что в городе вводится «масочный» режим. Городские власти предупреждают, что горожан без масок могут не пустить в общественный транспорт, магазины, аптеки и другие места. К тому же, ваш вид без этого актуального аксесуара может расстроить мэра Виталия Малецкого.





Если вы всё ещё не скрафтили маску самостоятельно, то мы рассказывали об этом здесь:





Относительно целесообразности ношения масок всеми и везде есть разногласия. Но даже самое авторитетное научное мнение не поможет вам зайти в маршрутку, водитель которой чётко проинструктирован не пускать «нарушителей».





Поэтому, у нас к вам назрел вопрос: