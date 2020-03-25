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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Вы 26 марта наденете маску?

Сегодня, 20:27 Просмотров: 1 759 Комментариев: 7

 

Каковы ваши действия?

С 26 марта мэрия Кременчуга объявила, что в городе вводится «масочный» режим. Городские власти предупреждают, что горожан без масок могут не пустить в общественный транспорт, магазины, аптеки и другие места. К тому же, ваш вид без этого актуального аксесуара может расстроить мэра Виталия Малецкого.


Если вы всё ещё не скрафтили маску самостоятельно, то мы рассказывали об этом здесь:

Кременчуцькі медики розказали, як пошити маску у домашніх умовах


Относительно целесообразности ношения масок всеми и везде есть разногласия. Но даже самое авторитетное научное мнение не поможет вам зайти в маршрутку, водитель которой чётко проинструктирован не пускать «нарушителей».


Поэтому, у нас к вам назрел вопрос:

0
Автор: solod
Теги: маски масковий режим

Вы завтра наденете маску?

Комментарии: 7

178
кренделёк:
Сегодня, 20:49

Собаки в шоке - все люди в намордниках ! smile


+17
4 462
Solenoid:
Сегодня, 20:53

Ну если при входе в магазин\аптеку будут выдавать - надену. А так нет. Ибо нету. Есть маска зайчика. Пойдет?


+7
132
cenzor:
Сегодня, 20:56

раздали маски кроликов,слонов и алкоголиков , назначили все это в зоосаде!


+6
7
Ocean:
Сегодня, 21:10

Нужно добавить в опросе пункт - "Если достану, куплю маску то одену.


+5
182
Saidis:
Сегодня, 21:15

а платком морду лица закрыть, как ковбои дикого запада - подойдет? relieved


+2
144
Zloy_kachan:
Сегодня, 21:22

Добавьте вариант - у меня нет маски (ну или где ее купить за адекватную цену, для меня не более 3 грн)


+5
3 653
Oleg Olimp:
Сегодня, 21:39

Уже ношу, кашель у меня


0
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