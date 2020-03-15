МОЗ та Уляна Супрун рекомендують носити маски не так, як вимагає мер Кременчука Малецький

Міністерство охорони здоров'я розмістило на своїх сторінках у соцмережах рекомендації щодо носіння масок. У цьому переліку немає рекомендації носити маски в громадських місцях здоровим людям, на чому наполягає зараз оперативний штаб з протидії коронавірусу, яким керує мер Кременчука Віталій Малецький.

(рекомендації МОЗ)

Як правильно користуватися медичною маскою?

Як правильно зняти маску?

Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун у Фейсбуку рекомендує дослухатися до порад ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров'я). До речі, МОЗ уу своїх рекомендаціях використовує саме поради ВООЗ.

«Не залишайте лікарів без можливості захиститися. Нам всім хочеться почуватися у безпеці. Проте, варто розрізняти раціональні засоби захисту від паніки., який можна порівняти зі спустошенням полиць з м’ясом чи крупами у супермаркетах.





ВООЗ не рекомендує носити маски здоровим людям для захисту від коронавірусу.





Маска потрібна лише в таких випадках:

Якщо ви кашляєте, чхаєте, маєте підвищену температуру.

Якщо ви доглядаєте за людиною з симптомами хвороби.

Якщо ви доглядаєте за людиною з симптомами хвороби. Доцільним також носити маски людям, котрі працюють в місцях великого скупчення людей — персоналу супермаркетів, працівникам поліції, водіям пасажирського транспорту тощо.

Важливо: маска забезпечує захист лише у комбінації з регулярною гігієною рук та вчасною заміною маски.

Попри рекомендації ВООЗ, деякі особи та, на жаль, державна комунікація в Україні помилково спонукають здорових людей масово носити маски. Це стимулює непотрібний попит на них, здорожчання ціни та дефіцит масок для тих людей, кому вони справді потрібні — медичних працівників. Тих, хто опинився на передовій у боротьбі з коронавірусною хворобою.





Маска забезпечує передусім бар’єрний захист — коли людина інфікована, то маска на її обличчі не дасть вірусу розповсюдитися на людей та поверхні поблизу, коли вона кашлятиме або чхатимете. Так само маска на обличчі здорових людей, котрі перебувають разом з інфікованими (ближче ніж 1,5 метри), стане бар’єром для вірусу й він не потрапить на рот чи ніс, які маска прикриває. Але все це спрацює за умови, що маска була вдягнена, знята та утилізовано правильно





Якщо обставини так склалися, що вам все ж таки потрібно носити маску, зверніть увагу на рекомендації по її правильному застосуванню:



Перед тим, як вдягнути маску, помийте руки з милом або обробіть їх спиртовмісним антисептиком.

Вдягніть її правильно — маска мусить закривати ніс та рот і щільно прилягати до обличчя по всіх краях.

Не торкайтеся маски під час використання. Якщо випадково торкнулися — одразу помийте руки або обробіть їх антисептиком.

Як тільки маска стає вологою, замініть її на нову. Одноразові маски не можна використовувати повторно.

Знімати маску треба наступним чином: торкайтеся лише зав'язок позаду маски та одразу викиньте її у смітник, який закривається кришкою. Помийте руки або обробіть їх антисептиком.

Не опускайте до підборіддя маску, якщо хочете випити води чи перекусити. У такому випадку зніміть її, виконуючи рекомендації вище, утилізуйте та замініть на нову.

Погана новина для чоловіків, які носять бороду — доведеться забути про цей тренд. Борода та маска несумісні, адже в такому випадку вона не може щільно сидіти на обличчі.



Як бачите, такі умови складно й досить незручно виконувати щодня, перебуваючи в громадських місцях. Ймовірно, що ви будете багато рухатися, торкатися предметів і поверхонь, поправляти одяг та зачіску. Вам захочеться поправити маску купу разів, навіть несвідомо, тож ви також задінете обличчя. Або ж може бути складно знайти смітник, який закривається, та доведеться викинути маску в звичайний й тим самим розповсюдити вірус ще далі.



Використання масок без вагомих причин не дає переваги в захисті від коронавірусу. Зберігаймо спокій, миємо руки та застосовуємо здоровий глузд», - пише Уляна Супрун.