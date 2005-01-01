Кременчужанин заявив, що його побили посеред вулиці через пролите пиво в салоні таксі

Сегодня, 13:20 Просмотров: 2 210 Комментариев: 10

До того ж, алкогольний напій пролив не сам потерпілий, а знайомий, що також їхав у таксі

До «Телеграфа» звернувся кременчужанин Андрій, який заявив, що його побили невідомі посеред вулиці у Крюкові. Чоловік розповів, що це сталося 24 березня біля зупинки «Гоша», що у Крюкові.





Андрій зателефонував на одну з відомих диспетчерських служб та викликав таксі*. У таксі Андрій їхав зі своїм знайомим.





У салоні авто знайомий Андрія розлив пиво. Вкінці поїздки, коли Андрій почав розплачуватися з водієм за проїзд, таксист почав вимагати 1000 гривень компенсації за пролите пиво. Андрій пояснював, що це не його вина та відмовлявся платити гроші. Чоловік наголосив, якщо таксист хоче отримати компенсацію, то треба викликати поліцію.





Потім, за словами Андрія, таксист викликав підмогу з 5 машин. Кременчужанин розповів, що його намагалися затягти в багажник. Потім натягли куртку на голову, повалили на землю та побили ногами.





Після цього інциденту викликали патрульних. Андрій зазначив, що написав заяву до поліції.





Чоловік повідомив, що він отримав струс головного мозку, йому зламали ніс та розбили губу.





Андрій зазначив, що до чоловіка, який розлив пиво, ніяких претензій фізичного характеру з боку таксиста не було.





Після побиття таксист витяг з кишені Андрія мобільний телефон та гроші. Яку суму - чоловік не пам'ятає. За словами потерпілого, водій зараз наполягає на тому, що Андрій віддав телефон добровільно.





Кременчужанин збирає документи, щоб довести вину. Андрій вважає, що таку ситуацію без покарання залишати не можна.





- Так себе людина не повинна поводити. Тим паче, якщо ти возиш людей, працюєш у сфері послуг. Так не можна.





*У Кременчуці немає офіційних служб таксі. Є диспетчерські служби, які надають інформаційні послуги. У даній статті вжите узагальнене поняття «таксист».