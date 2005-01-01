Происшествия

Кременчужанин заявив, що його побили посеред вулиці через пролите пиво в салоні таксі

Сегодня, 13:20 Просмотров: 2 210 Комментариев: 10

До того ж, алкогольний напій пролив не сам потерпілий, а знайомий, що також їхав у таксі

 

До «Телеграфа» звернувся кременчужанин Андрій, який заявив, що його побили невідомі посеред вулиці у Крюкові. Чоловік розповів, що це сталося 24 березня біля зупинки «Гоша», що у Крюкові.


Андрій зателефонував на одну з відомих диспетчерських служб та викликав таксі*. У таксі Андрій їхав зі своїм знайомим.


У салоні авто знайомий Андрія розлив пиво. Вкінці поїздки, коли Андрій почав розплачуватися з водієм за проїзд, таксист почав вимагати 1000 гривень компенсації за пролите пиво. Андрій пояснював, що це не його вина та відмовлявся платити гроші. Чоловік наголосив, якщо таксист хоче отримати компенсацію, то треба викликати поліцію.


Потім, за словами Андрія, таксист викликав підмогу з 5 машин. Кременчужанин розповів, що його намагалися затягти в багажник. Потім натягли куртку на голову, повалили на землю та побили ногами.


Після цього інциденту викликали патрульних. Андрій зазначив, що написав заяву до поліції.


Чоловік повідомив, що він отримав струс головного мозку, йому зламали ніс та розбили губу.


Андрій зазначив, що до чоловіка, який розлив пиво, ніяких претензій фізичного характеру з боку таксиста не було.


Після побиття таксист витяг з кишені Андрія мобільний телефон та гроші. Яку суму - чоловік не пам'ятає. За словами потерпілого, водій зараз наполягає на тому, що Андрій віддав телефон добровільно.


Кременчужанин збирає документи, щоб довести вину. Андрій вважає, що таку ситуацію без покарання залишати не можна.


- Так себе людина не повинна поводити. Тим паче, якщо ти возиш людей, працюєш у сфері послуг. Так не можна.


*У Кременчуці немає офіційних служб таксі. Є диспетчерські служби, які надають інформаційні послуги. У даній статті вжите узагальнене поняття «таксист».

4
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: побили избиение Крюков Крюків

Комментарии: 10

2 113
evil:
Сегодня, 13:43

Все правильно! А как ты хотел? Кто вызвал машину, тот за друзей в салоне и отвечает. Ты замечание своему другу сделал? Вы в ответе за тех, кого подсадили. Все по-честному. 

Ну и как-то не правильно показывать одну сторону. А то потом выяснится что быковал, а перед нами тут ангелом заделался.

А вообще таких "голодающих", особенно в салонах общественного транспорта мудохать нужно по полной. Я видел как в маршрутке один такой "голодающий" после замечания огрызнулся, но после удара по бутылке, когда она не чуть не влетела ему в пасть, быстро успокоился. И как-то сразу ему перехотелось пить. 


+25
4 458
Solenoid:
Сегодня, 13:45

Пожелаю удачи Андрею и довести дело до суда. И ни в коем случае не говорить что телефон отдал сам. Настаивать что биомусор в компании других отбросов избил и вытащил сам. Тоже самое касается денег.


-5
35
gansit:
Сегодня, 14:14

Цитата: evil

Все правильно! А как ты хотел?

Совсем не правильно,таксист мог вызвать полицию и решить вопрос согласно правовым законам,а не стае бандитов с шашечками.


-2
2 113
evil:
Сегодня, 14:29

Цитата: gansit

Цитата: evil

Все правильно! А как ты хотел?

Совсем не правильно,таксист мог вызвать полицию и решить вопрос согласно правовым законам,а не стае бандитов с шашечками.

Есть закон про пролитое пиво? Как вы себе это представляете? Составить судебный иск и два года ждать суда с судебными издержками? И доказывать что именно этот бухать пролил, а другой это видел. Или вы думаете что бухарь признает, что он пролил и согласится добровольно компенсировать? Салон от этого чище не станет. Пиво в салоне это жесть. Вонище нереальное. Еще раз повторю, никто из нас не знает какое было поведение у потерпевшего. Или  вы уверенно можете сказать что тот общался с таксистом литературным языком Достоевского или Пушкина? Скорее всего его друг был в алкогольном полукоматозе, раз он не при делах.


+17
35
gansit:
Сегодня, 14:51

Цитата: evil

 

Есть закон про пролитое пиво? Как вы себе это представляете? Составить судебный иск и два года ждать суда с судебными издержками? 

Порча личного имущества,но никак не избивать стаей!



Цитата: evil

Пиво в салоне это жесть.  Еще раз повторю, никто из нас не знает какое было поведение у потерпевшего.

Так а куда смотрел таксист?Или руки дрожали и мозг считал доход?Таксист вполне мог отказать в посадке этим пассажирам с пивом,даже если они начали пить уже в движениии вызвать свою стаю и снять на видео и потом вызвать полицию.


-3
858
IIoJIKuJIo:
Сегодня, 15:20

водку бы еще в салоне распивали и шашлычек начали жарить


+13
4 458
Solenoid:
Сегодня, 15:26

Поэтому надо ездить с пивом в баклажке :) Бутылку можно закрыть.


-4
4 458
Solenoid:
Сегодня, 17:08

Ого. А тут много таких таксисов. Вон как минусят.


+2
35
gansit:
Сегодня, 17:27

Цитата: Solenoid

Ого. А тут много таких таксисов. Вон как минусят.

Может это та стая smile


+1
827
jondin:
Сегодня, 17:30

да сто пудов ехали уже в вусмерть. я вот только если в доску на утро не могу дебит с кредитом свести.


+3
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