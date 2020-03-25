Карантин до 24 квітня та введення надзвичайної ситуації - рішення уряду
Сегодня, 13:48Просмотров: 21 926Комментариев: 11
Карантин продовжили на 30 днів
Кабінет міністрів ухвалив рішення ввести режим надзвичайної ситуації та продовжити дію карантину по всій країні на 30 днів до 24 квітня. Рішення ухвалили на черговому засіданні уряду.
- Ми продовжуємо карантин і запроваджуємо надзвичайну ситуацію в державі Україна на всій території на 30 днів терміном до 24 квітня 2020 року, - повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Всі карантинні обмеження також подовжені на 30 днів до 24 квітня.
Додатково до цього рішення уряд постановив:
належним чином облаштувати КПП у зонах надзвичайної ситуації з обов’язковим санітарним оглядом громадян та пропуском лише після медичного огляду осіб та дезінфекції транспортних засобів;
залучити до роботи на цих пунктах працівників та технічні засоби МОЗ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Держпроспоживслужби;
усі приміщення, дороги та тротуари мають проходити ретельну дезінфекцію;
надавати допомогу малозахищеним верствам населення із залученням працівників соціальних служб, громадських і волонтерських організацій до надання допомоги.
До цього режиму надзвичайної ситуації був введений у тих областях, де зафіксували випадки інфікування коронавірусом SARS-CoV-2: Київській, Житомирській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Донецькій, Тернопільській і Черкаській, Запорізькій областях та Києві.