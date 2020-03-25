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Карантин до 24 квітня та введення надзвичайної ситуації - рішення уряду

Сегодня, 13:48 Просмотров: 21 926 Комментариев: 11

  
Карантин продовжили на 30 днів

Кабінет міністрів ухвалив рішення ввести режим надзвичайної ситуації та продовжити дію карантину по всій країні на 30 днів до 24 квітня. Рішення ухвалили на черговому засіданні уряду. 


- Ми продовжуємо карантин і запроваджуємо надзвичайну ситуацію в державі Україна на всій території на 30 днів терміном до 24 квітня 2020 року, - повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.



Всі карантинні обмеження також подовжені на 30 днів до 24 квітня.


 


Додатково до цього рішення уряд постановив:

  • належним чином облаштувати КПП у зонах надзвичайної ситуації з обов’язковим санітарним оглядом громадян та пропуском лише після медичного огляду осіб та дезінфекції транспортних засобів;
  • залучити до роботи на цих пунктах працівників та технічні засоби МОЗ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Держпроспоживслужби;
  • усі приміщення, дороги та тротуари мають проходити ретельну дезінфекцію;
  • надавати допомогу малозахищеним верствам населення із залученням працівників соціальних служб, громадських і волонтерських організацій до надання допомоги.


До цього режиму надзвичайної ситуації був введений у тих областях, де зафіксували випадки інфікування коронавірусом SARS-CoV-2: Київській, Житомирській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Донецькій, Тернопільській і Черкаській, Запорізькій областях та Києві.


  

6
Автор: Альона Душенко Источник видео: Громадське телебачення
Теги: коронавирус коронавірус карантин

Комментарии: 11

264
wtf100500:
Сегодня, 14:36

Еще месяц? Невменяемые. Реально уже карантин этот смахивает на финансовые игры. 


+28
29
Чувааак:
Сегодня, 15:07

Цитата: wtf100500

Еще месяц? Невменяемые. Реально уже карантин этот смахивает на финансовые игры. 

ну тут вже на вибір - або ще місяць, або в швидкому терміні в кожному великому місті по крематорію


+5
4 458
Solenoid:
Сегодня, 15:28

>>надавати допомогу малозахищеним верствам населення<<

Маски в аптеки завезли? Гречку? И главное бумагу! Надо больше бумаги!


+6
264
wtf100500:
Сегодня, 15:32

Цитата: Чувааак

Цитата: wtf100500

Еще месяц? Невменяемые. Реально уже карантин этот смахивает на финансовые игры. 

ну тут вже на вибір - або ще місяць, або в швидкому терміні в кожному великому місті по крематорію

Ваша фраза курсирует по всему фейсбуку. 

У вас есть знакомые или знакомые знакомых которые больны данным вирусом? 

Следующий момент - а есть ли деньги у людей что бы пересидеть этот месяц?

P.S.

Не забываем о супер ценах за комуналку которую в итоге всеравно платить. 

 

 


+22
29
Чувааак:
Сегодня, 15:51

Цитата: wtf100500
Ваша фраза курсирует по всему фейсбуку. 
нє, там не сиджу

Цитата: wtf100500
У вас есть знакомые или знакомые знакомых которые больны данным вирусом? 
я не хочу щоб такі були
Цитата: wtf100500
Следующий момент - а есть ли деньги у людей что бы пересидеть этот месяц?
звісно! ті шо на смерть (сарказм, раптом що) А те що пора міняти доллари - то це правда!


-9
128
cenzor:
Сегодня, 16:40

Цитата: wtf100500
У вас есть знакомые или знакомые знакомых которые больны данным вирусом?
ну в Италии или Китае тоже так спрашивали изначально, теперь Итальянцы почему то не смеются.

Кабмін дозволив на час карантину перевозити в громадському транспорті не 10 пасажирів, а 50% від кількості місць для сидіння. ДОКУМЕНТ


-4
4 458
Solenoid:
Сегодня, 16:46

>>Кабмін дозволив на час карантину перевозити в громадському транспорті не 10 пасажирів, а 50% від кількості місць для сидіння.l<< А как же проезд по пропускам? Или это для пропускников как раз?


+3
128
cenzor:
Сегодня, 16:55

Цитата: Solenoid
А как же проезд по пропускам? Или это для пропускников как раз?
ну в документе написано регулярные пассажирские перевозки-пусть Телеграф этот документ опубликует.



это изменения к постанове 211 от 11 марта


0
4 458
Solenoid:
Сегодня, 17:00

Ну вот через месяц-два нас и будет ждать полная дупа. Много кафе\ресторанов\кальянных и прочих прости господи, барбершопов закроется. Как бы и хрен с ними, но останется много безработных, сюда плюсуюйте привезенных заробитчан, которые тоже будут без работы. Куча просроченных платежей, кредитов и т.п. Все эти налоговые каникулы - фигня. Они не отменяют налог, а сдвигают. Потом надо заплатить сразу всё. А где их брать если тот же магазин не работал? Так же не забываем о растущем баксе и следом цен. К тому же у процентов 70 населения, нету накоплений, а если и есть то на месяц. В лучшем случае. В общем откатимся обратно в 90-е. И ещё долго будем вылазить к уровню 19-го года. Не забудьте купить бумагу!


+15
128
cenzor:
Сегодня, 17:20

Цитата: Solenoid
Потом надо заплатить сразу всё. А где их брать если тот же магазин не работал?
коллекторный рай


+1
4 458
Solenoid:
Сегодня, 17:28

>>коллекторный рай
Кстати да. Согласен.


0
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