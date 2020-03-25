Карантин до 24 квітня та введення надзвичайної ситуації - рішення уряду

Сегодня, 13:48 Просмотров: 21 926 Комментариев: 11

Кабінет міністрів ухвалив рішення ввести режим надзвичайної ситуації та продовжити дію карантину по всій країні на 30 днів до 24 квітня. Рішення ухвалили на черговому засіданні уряду.





- Ми продовжуємо карантин і запроваджуємо надзвичайну ситуацію в державі Україна на всій території на 30 днів терміном до 24 квітня 2020 року, - повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.









Всі карантинні обмеження також подовжені на 30 днів до 24 квітня.









Додатково до цього рішення уряд постановив:

належним чином облаштувати КПП у зонах надзвичайної ситуації з обов’язковим санітарним оглядом громадян та пропуском лише після медичного огляду осіб та дезінфекції транспортних засобів;

залучити до роботи на цих пунктах працівників та технічні засоби МОЗ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Держпроспоживслужби;

усі приміщення, дороги та тротуари мають проходити ретельну дезінфекцію;

надавати допомогу малозахищеним верствам населення із залученням працівників соціальних служб, громадських і волонтерських організацій до надання допомоги.





До цього режиму надзвичайної ситуації був введений у тих областях, де зафіксували випадки інфікування коронавірусом SARS-CoV-2: Київській, Житомирській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Донецькій, Тернопільській і Черкаській, Запорізькій областях та Києві.



