Нерест-2020: від сьогодні на Кременчуцькому водосховищі заборонений вилов риби

Сегодня, 12:41 Просмотров: 283 Комментариев: 2

З 25 березня почала діяти заборона на вилов риби та інших водних біоресурсів. Від сьогодні заборонено виловлювати рибу на нерестовищах Кременчуцького та Кам’янського водосховищ (у межах адміністративної території Полтавської області). Заборона діятиме до 9 червня включно.





В інших рибогосподарських водних об’єктах (в межах підконтрольної території) заборона працюватиме з 1 квітня по 20 травня включно, у придаткових системах річок – з 1 квітня по 30 червня, - інформує Кременчуцький відділ поліції.





Ловити раків буде заборонено 1 квітня по 30 червня – в період виношування ікри та першої линьки.





На період нересту риби в місцях, які оголошені нерестовищами, забороняється пересування всіх плавзасобів, проведення будівельних, днопоглиблювальних, вибухових та інших видів робіт.





На період весняно-літньої заборони в межах підконтрольної території на Кременчуцькому водосховищі і малих річках дозволяється любительський лов риби однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком і спінінгом з блешнею з берега. Ліміт такого лову – до 3 кг риби на одну особу в межах населених пунктів, за винятком місць нерестовищ.





Про порушення правил рибальства та нерестової заборони або про факти незаконної реалізації риби (та інших водних біоресурсів) правоохоронці просять повідомляти за номерами (0536)74-03-90, 102 або на електронну адресу vodnapolicekrem@gmail.com. Або звертатися за адресою: м. Кременчук, вул. Лікаря О. Богаєвського 15/50. Також відому вам інформацію можна повідомити на «гарячу лінію» рибоохоронного патруля (096) 907-50-08.





За порушення правил рибальства передбачена адміністративна відповідальність (ст. 85 КУпАП). За незаконне зайняття рибним промислом, що завдало істотної шкоди, передбачена кримінальна відповідальність (ст. 249 ККУ).