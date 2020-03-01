У Полтавській області чоловік задушив власну дружину

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Поліція Полтавщини розслідує вбивство, що сталося у Зіньківському районі 22 березня. До правоохоронців зателефонував 59-річний чоловік, який зізнався у вбивстві 52-річної дружини, - повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.





Слідчо-оперативна група встановила, що між подружжям виникла сварка, під час якої чоловік задушив жінку. Попередня причина смерті - механічна асфіксія (удушення). Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство). Чоловіка затримали. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання судом запобіжного заходу.