На Полтавщині 8,5 тисяч гривень штрафу присудили чоловіку, який дав хабаря поліцейському

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18 березня Чутівський районний суд Полтавської області виніс вирок чоловіку, який порушив ч.1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.





Злочин стався 18 лютого. Обвинувачений перебував у службовому кабінеті Чутівського відділення поліції. Засуджений запропонував поліцейському хабаря, адже побоювався покарання за нанесення тілесних ушкоджень іншій особі. За 4000 гривень чоловік пропонував, щоб правоохоронець або зібрав неправдиві дані, або знищив наявні матеріали.





Під час досудового розслідування 25 лютого між прокурором та підозрюваним була укладена угода про визнання винуватості, згідно з якою чоловік визнав себе винним у вчиненні вищевказаного злочину. Суд угоду затвердив, визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді 8,5 тисяч гривень.