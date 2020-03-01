Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

Для кременчуцьких медиків закуплять масок та респіраторів на 847 тисяч грн

Сегодня, 11:39 Просмотров: 565 Комментариев: 4

 

За гроші з резервного фонду планують придбати 30 тисяч масок та 13 тисяч респіраторів

Для медичних працівників, які будуть задіяні у наданні медичної допомоги у закладах госпітальної бази Кременчука, закуплять масок та респіраторів на 847 тисяч грн. Ці кошти виділять з резервного фонду місцевого бюджету. Відповідне рішення ухвалили 24 березня на засіданні виконкому Кременчуцької міськради.


Міське управління охорони здоров’я провело розрахунки з урахуванням актуальних на сьогоднішній день цін для придбання засобів індивідуального захисту для медичних працівників. На вищезгадані 847 тисяч грн придбають 30 тисяч медичних масок та 13 тисяч респіраторів різних видів.

0
Автор: Катерина Турубара Источник фото: lekaris.tv
Теги: коронавирус коронавірус маски

Комментарии: 4

119
cenzor:
Сегодня, 12:07

хоть чтото....


0
29
gansit:
Сегодня, 12:19

А по какой цене по 3грв или по барыжно-откатному по 24?


+4
119
cenzor:
Сегодня, 12:54

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0
62
X-YZ:
Сегодня, 13:10

на 1 000 000 грн масок, которые стоили по 0.7 грн
ну-ну


0
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