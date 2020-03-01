Для кременчуцьких медиків закуплять масок та респіраторів на 847 тисяч грн

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За гроші з резервного фонду планують придбати 30 тисяч масок та 13 тисяч респіраторів

Для медичних працівників, які будуть задіяні у наданні медичної допомоги у закладах госпітальної бази Кременчука, закуплять масок та респіраторів на 847 тисяч грн. Ці кошти виділять з резервного фонду місцевого бюджету. Відповідне рішення ухвалили 24 березня на засіданні виконкому Кременчуцької міськради.





Міське управління охорони здоров’я провело розрахунки з урахуванням актуальних на сьогоднішній день цін для придбання засобів індивідуального захисту для медичних працівників. На вищезгадані 847 тисяч грн придбають 30 тисяч медичних масок та 13 тисяч респіраторів різних видів.