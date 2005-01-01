У Кременчуці 115 осіб перебувають на самоізоляції, грипу за добу не виявлено

Сегодня, 11:16 Просмотров: 1 077 Комментариев: 1

У Кременчуці за минулу добу з 24 по 25 березня зареєстровано 100 звернень містян з приводу ГРВІ: 74 - від дорослих, 26 - дітей. Випадків грипу не реєструвалося.





На стаціонарному лікуванні перебуває 72 пацієнта з пневмоніями. Кількість зменшилася за останню добу. Про це повідомила віцемер Ольга Усанова під час засідання оперативного штабу із запобігання коронавірусу.





За її інформацією, одна з пацієнток з пневмонією у тяжкому стані, в неї двостороння пневмонія.





115 осіб перебувають на самоізоляції (учора називали цифру 63).





Тестів на коронавірус зроблено 13, їх роблять за рекомендаціями медиків.