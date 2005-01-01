Кременчуг, Здоровье

У Кременчуці 115 осіб перебувають на самоізоляції, грипу за добу не виявлено

Сегодня, 11:16 Просмотров: 1 077 Комментариев: 1

Кількість хворих на пневмонію зменшилася

У Кременчуці за минулу добу з 24 по 25 березня зареєстровано 100 звернень містян з приводу ГРВІ: 74 - від дорослих, 26 - дітей. Випадків грипу не реєструвалося.


На стаціонарному лікуванні перебуває 72 пацієнта з пневмоніями. Кількість зменшилася за останню добу. Про це повідомила віцемер Ольга Усанова під час засідання оперативного штабу із запобігання коронавірусу.


За її інформацією, одна з пацієнток з пневмонією у тяжкому стані, в неї двостороння пневмонія.


115 осіб перебувають на самоізоляції (учора називали цифру 63).


Тестів на коронавірус зроблено 13, їх роблять за рекомендаціями медиків.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: коронавірус ГРВІ захворюваність

Комментарии: 1

219
stronzo:
Сегодня, 11:19

115 осіб перебувають на самоізоляції

как максимум 114 т.к. приезжий из Венгрии не соблюдает


+9
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