У Кременчуці в учасника АТО знайшли корпус та запал від гранати і майже пів кіло тротилу

Сегодня, 07:16 Просмотров: 1 315 Комментариев: 1

У гаражі кременчужанина, який має статус учасника АТО, у результаті санкціонованого обшуку знайшли предмети, зовні схожі на корпус та запал від гранати. Також виявили упаковку тротилу вагою 400 грамів. Усе це направили на експертизу, - повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.





За вказаним фактом триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 КК України (зберігання зброї без передбаченого законом дозволу), процесуальне керівництво в якому здійснює Кременчуцька місцева прокуратура.





Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.