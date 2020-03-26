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Происшествия

У Кременчуці в учасника АТО знайшли корпус та запал від гранати і майже пів кіло тротилу

Сегодня, 07:16 Просмотров: 1 315 Комментариев: 1

 

Зброя незаконно зберігалася в гаражі

У гаражі кременчужанина, який має статус учасника АТО, у результаті санкціонованого обшуку знайшли предмети, зовні схожі на корпус та запал від гранати. Також виявили упаковку тротилу вагою 400 грамів. Усе це направили на експертизу, - повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.


За вказаним фактом триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 КК України (зберігання зброї без передбаченого законом дозволу), процесуальне керівництво в якому здійснює Кременчуцька місцева прокуратура.


Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: pol.gp.gov.ua
Теги: граната зброя

Комментарии: 1

404
КиТ:
Сегодня, 11:30

Ему "гЭроя" дали?


+11
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