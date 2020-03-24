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Кременчуцькі медики розказали, як пошити маску у домашніх умовах

Сегодня, 16:16 Просмотров: 331 Комментариев: 2

 

Для цього можна використовувати будь-яку натуральну тканину, яка у вас є

З 26 березня у Кременчуці пускатимуть у магазини, аптеки та громадський транспорт лише у масках. А так як купити їх у аптеках — це завдання не із простих, кременчуцькі медики розповіли, як можна зробити маску у домашніх умовах власними руками з підручних засобів.


Майстер-клас «Телеграфу» провела Альона Таран, головна медична сестра Центру первинної медико-санітарної допомоги №1. Вона розтлумачила основні моменти, на які слід звертати увагу під час створення маски.


 
1. Вибір матеріалу. Для виготовлення маски можна обрати будь-яку натуральну тканину, яка дихає, головне, щоб це не була синтетика. Так як зараз марлю знайти в аптеках практично неможливо, а магазини тканин закриті, можна використати те, що є у вас вдома, наприклад, футболку або навіть дитячу пелюшку.


2. Викрійка. В інтернеті ви без проблем зможете знайти різні варіанти викрійок, які спочатку слід роздрукувати на папері, а потім по трафарету перенести на тканину. Ось приклад:


 
3. Кількість шарів. Маска має складатися з чотирьох шарів тканини, адже це створить максимально можливий захист.


4. Тривалість носіння. Маску найдовше можна носити не більше 4 годин. Після цього її потрібно змінювати, тому Альона Таран рекомендує пошити одразу кілька виробів. Після 4-годинного носіння маску треба випрати та попрасувати під високою температурою.


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Автор: Катерина Турубара Источник фото: Артем Коваленко, simya.com.ua Видео: Артем Коваленко
Теги: коронавирус коронавірус маски масковий режим

Комментарии: 2

92
cenzor:
Сегодня, 16:35

для меня вот эта вот картинка -схема, все равно как для вас разрисовать электрическую схему ноутбука. smile


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2 106
evil:
Сегодня, 16:36

Я могу рассказать, как быть и оставаться тупым безвольным слабоумным бараном. Когда в СМИ массово всплывает информация о том, что квартальное кодло накануне объявления карантина массово с небывало широким размахом вывозит маски за зараницу. Когда квартальное кодло лошарит всех и не принимает никаких мер для элементарной защиты собственных граждан (обеспечение свободной продажи антисептиков, масок и противовирусных лекарственных препаратов первой необходимости, тестов на вирус), не в состоянии сдержать рост цен на продукты. То нужно молчать, и понимающе кивать бараньей гривой сочувствующе внимая как квартальное кодло 24/7 валится с ног, чтобы спасти нацию. Не нужно возмущаться и призывать кого-то к ответу. Нужно мычать кивая гривой и обеспечивать себя самому. Кодлу нужно зарабатывать....


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