Кременчуцькі медики розказали, як пошити маску у домашніх умовах

Сегодня, 16:16 Просмотров: 331 Комментариев: 2

Для цього можна використовувати будь-яку натуральну тканину, яка у вас є

З 26 березня у Кременчуці пускатимуть у магазини, аптеки та громадський транспорт лише у масках. А так як купити їх у аптеках — це завдання не із простих, кременчуцькі медики розповіли, як можна зробити маску у домашніх умовах власними руками з підручних засобів.



Майстер-клас «Телеграфу» провела Альона Таран, головна медична сестра Центру первинної медико-санітарної допомоги №1. Вона розтлумачила основні моменти, на які слід звертати увагу під час створення маски.







1. Вибір матеріалу. Для виготовлення маски можна обрати будь-яку натуральну тканину, яка дихає, головне, щоб це не була синтетика. Так як зараз марлю знайти в аптеках практично неможливо, а магазини тканин закриті, можна використати те, що є у вас вдома, наприклад, футболку або навіть дитячу пелюшку.



2. Викрійка. В інтернеті ви без проблем зможете знайти різні варіанти викрійок, які спочатку слід роздрукувати на папері, а потім по трафарету перенести на тканину. Ось приклад:







3. Кількість шарів. Маска має складатися з чотирьох шарів тканини, адже це створить максимально можливий захист.



4. Тривалість носіння. Маску найдовше можна носити не більше 4 годин. Після цього її потрібно змінювати, тому Альона Таран рекомендує пошити одразу кілька виробів. Після 4-годинного носіння маску треба випрати та попрасувати під високою температурою.



