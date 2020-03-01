На сайте telegraf.in.ua провели «карантинные» мероприятия среди комментаторов

Сегодня, 16:03 Просмотров: 368 Комментариев: 3

23 марта на сайте telegraf.in.ua администрация провела акцию по отправке в бан злостных нарушителей правил комментирования. Сейчас в бане сидят 18 человек, из которых 11 поступили вчера. Они были забанены за оскорбительные высказывания, мат, призывы к насилию и распространение дезинформации. Кого-то посадили на карантин на 7-14 дней, а особо ярых нарушителей – на 60 дней. Среди них – давние оппоненты Nik и antikola (он же забаненый ранее zzzzzz).

Уважаемые комментаторы, мы пошли вам навстречу и дали возможность комментировать наши материалы в выходные дни, но, к сожалению, некоторые решили злоупотребить добротой и терпением администрации.

Пожалуйста, соблюдайте правила комментирования (напоминаем, что вы согласились их соблюдать при регистрации на сайте). В период карантина будем банить за нарушение правил без предупреждения. Может не сразу, но надолго.

Не болейте.