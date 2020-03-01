Кременчуг, Новости сайта

На сайте telegraf.in.ua провели «карантинные» мероприятия среди комментаторов

Сегодня, 16:03 Просмотров: 368 Комментариев: 3

 

Некоторые пользователи сайта позволили себе злоупотребить добротой и терпением администрации

23 марта на сайте telegraf.in.ua администрация провела акцию по отправке в бан злостных нарушителей правил комментирования. Сейчас в бане сидят 18 человек, из которых 11 поступили вчера. Они были забанены за оскорбительные высказывания, мат, призывы к насилию и распространение дезинформации. Кого-то посадили на карантин на 7-14 дней, а особо ярых нарушителей – на 60 дней. Среди них – давние оппоненты Nik и antikola (он же забаненый ранее zzzzzz).

 

Уважаемые комментаторы, мы пошли вам навстречу и дали возможность комментировать наши материалы в выходные дни, но, к сожалению, некоторые решили злоупотребить добротой и терпением администрации.

 

Пожалуйста, соблюдайте правила комментирования (напоминаем, что вы согласились их соблюдать при регистрации на сайте). В период карантина будем банить за нарушение правил без предупреждения. Может не сразу, но надолго.

 

Не болейте.

2
Автор: solod
Теги: комментарии

Какое у вас нарушение правил комментирования любимое?

Комментарии: 3

2 106
evil:
Сегодня, 16:15

Я искренне не понимаю, почему у вас квартальный клоун считается оскорблением которое подвергается ретушированию, хотя это всего лишь название профессии кое-кого. Но при этом шоколадный барыга оскорблением не считается...


0
92
cenzor:
Сегодня, 16:19

Вы хоть перечитывайте , за что баните. А то один оскорбляет неделю, второй отвечает, второго за это и банят, а первый радуется....раз у Вас есть правила, то они должны быть для всех, а не когда администрация проснется и первого попавшегося забанит. Закрывайте на выходные, раз не можете контролировать. 


+1
2 106
evil:
Сегодня, 16:21

В связи с неоднозначным и неадекватным восприятием текста администрацией дайте перечень слов которые недопустимо применять при выражении своих мыслей. Я буду безприкословно его соблюдать.

Доходит до абсурда. Если написать слава Богу - к тебе никаких претензий. Если написать в саркастическом контексте во славу Сатане - глубоко оскорбленная редакция ретуширует эту фразу. Редакция понимает разницу между светским и религиозным государством?


+3
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