Кременчуг

Коронавірусне: у Кременчуці закриють пункти обміну валют, не пов’язані з банками

Сегодня, 15:29 Просмотров: 755 Комментариев: 3

 

У мерії мотивують це тим, обмінники, які функціонують не в банках, не належать до переліку установ, яким дозволяється працювати за рішенням КМУ

У Кременчуці на час карантинних заходів закриють пункти обміну валют, які функціонують не при банківських установах. 

 

Таке рішення ухвалили сьогодні, 24 березня, під час  засідання оперативного штабу щодо запобігання коронавірусу. Закрити обмінні пункти, не пов’язані з банківськими установами, запропонувало керівництво міського управління поліції.


Члени штабу підтримали цю пропозицію, мотивуючи це тим, що обмінні пункти не входять до переліку установ, яким дозволено працювати відповідно до рішення Кабміну. Обмін валют у відділеннях банків працюватиме, як і раніше. 


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0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: обмін валюти коронавірус

Комментарии: 3

2 106
evil:
Сегодня, 16:00

Это единстенные заведения, где можно было купить несчастные 100 долларов. Ни один банк в обмене с февраля не продавал валюту даже в таких ничтожных количествах. Черный рынок станет чуть дороже и полностью перейдет в интернет.


+6
92
cenzor:
Сегодня, 16:02

Цитата: evil
с февраля не продавал
зато охотно покупал :)


+3
227
Джо:
Сегодня, 16:36

Цитата: evil

Это единстенные заведения, где можно было купить несчастные 100 долларов. Ни один банк в обмене с февраля не продавал валюту даже в таких ничтожных количествах. Черный рынок станет чуть дороже и полностью перейдет в интернет.

не правда, в феврале два раза покупал доллары в банке, понемногу, но были (ну не по 10)


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