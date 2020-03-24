Коронавірусне: у Кременчуці закриють пункти обміну валют, не пов’язані з банками

Сегодня, 15:29 Просмотров: 755 Комментариев: 3

У мерії мотивують це тим, обмінники, які функціонують не в банках, не належать до переліку установ, яким дозволяється працювати за рішенням КМУ

У Кременчуці на час карантинних заходів закриють пункти обміну валют, які функціонують не при банківських установах.

Таке рішення ухвалили сьогодні, 24 березня, під час засідання оперативного штабу щодо запобігання коронавірусу. Закрити обмінні пункти, не пов’язані з банківськими установами, запропонувало керівництво міського управління поліції.





Члени штабу підтримали цю пропозицію, мотивуючи це тим, що обмінні пункти не входять до переліку установ, яким дозволено працювати відповідно до рішення Кабміну. Обмін валют у відділеннях банків працюватиме, як і раніше.



