Кременчуг, Видеоколлекция

Остання барикада впала: McDonald's у Кременчуці повністю закривається на карантин

Сегодня, 15:05 Просмотров: 1 438 Комментариев: 2

  

Робота закладу в режимі МакДрайв відсьогодні теж заборонена

У Кременчуці McDonald's повністю закриють на карантин, у тому числі роботу в режимі МакДрайв, яка була дозволена закладу раніше. Таке рішення ухвалили у виконкомі на засіданні оперативного штабу із запобігання коронавірусу. 


Людмила Жорняк, керівник відділу торгівлі та підприємництва, наголосила, що в інших містах України теж заборонили роботу McDonald's у режимі макдрайв, вона прирівнюється до роботи кафе. 


На СТО заборонені відділи кафетеріїв, дозволено лише продавати запаковану продукцію. 


Коронавірусне: у Кременчуці з 26 березня в магазини, аптеки та транспорт пускатимуть лише в масках

ТЪ вирішив попрощатися з МакДональдзом, замовивши обід на МакДрайві:

2
Автор: Татьяна Донченко Фото: Артем Коваленко Видео: Артем Коваленко
Теги: Мак Дональдс коронавірус McDonald's

Комментарии: 2

53
andre2102:
Сегодня, 16:00

абсолютно ниочем


0
2 106
evil:
Сегодня, 16:04

Чтобы хайпануть, нужно закольцевать на сутки видео по кругу и выложить в youtube с названием 24 часа подряд заезжаю в МакДональдс перед закрытием на карантин...smile


+2
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