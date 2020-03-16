Остання барикада впала: McDonald's у Кременчуці повністю закривається на карантин

Сегодня, 15:05 Просмотров: 1 438 Комментариев: 2

У Кременчуці McDonald's повністю закриють на карантин, у тому числі роботу в режимі МакДрайв, яка була дозволена закладу раніше. Таке рішення ухвалили у виконкомі на засіданні оперативного штабу із запобігання коронавірусу.





Людмила Жорняк, керівник відділу торгівлі та підприємництва, наголосила, що в інших містах України теж заборонили роботу McDonald's у режимі макдрайв, вона прирівнюється до роботи кафе.





На СТО заборонені відділи кафетеріїв, дозволено лише продавати запаковану продукцію.





Коронавірусне: у Кременчуці з 26 березня в магазини, аптеки та транспорт пускатимуть лише в масках



ТЪ вирішив попрощатися з МакДональдзом, замовивши обід на МакДрайві: