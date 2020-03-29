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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Коронавірусне: дезінфікували мікрорайон, де живе кременчужанка, яка хворіє на коронавірус

Сегодня, 12:12 Просмотров: 4 229 Комментариев: 2

 

За допомогою спецавтомобіля здійснено дезінфікуючу обробку дороги та тротуарів житлового мікрорайону

З метою попередження розповсюдження інфекційного захворювання, рятувальники спільно з комунальним підприємством «Благоустрій міста Кременчук» провели дезінфекційні заходи у місці проживання хворої жінки. За даними ДСНС, дезінфікували район будинку та проїжджої частини території даного мікрорайону.


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Рятувальники у спеціальному захисному одязі, за допомогою спецавтомобіля здійснили дезінфікуючу обробку дороги та тротуарів житлового мікрорайону.


 


Також «Благоустрій Кременчука» провів дезінфекційні заходи у місці проживання хворої жінки.


 


Кременчужани у соцмережах діляться, що спочатку їхав автомобіль ДСНС, який з гучномобця попереджав кременчужан, а за ним їхав автомобіль, який дезінфікував дорогу.


Рятувальників бачили в районів вулиць Керченської та Героїв України. Зазначимо, що в цьому районі знаходиться інфекційне відділення лікарні «Кременчуцька». 


 

На засіданні оперативного штабу із запобігання коронавірусу стало відомо, що в одному із випадків, коли бригада приїхала, аби провести дезінфекцію, вийшли мешканці, які намагалися влаштувати бійку. Тому мер Віталій Малецький наголосив, що дезінфекція - це превентивні заходи, він закликав людей дотримуватися спокою та не реагувати так жорстко.

6
Автор: Альона Душенко Источник фото: ДСНС
Теги: коронавирус коронавірус

Комментарии: 2

12
Олег Чуба:
Сегодня, 13:32

Правильно все сделали! 


+4
20
marinochka__30:
Сегодня, 13:34

лайк,так и должно быть


+2
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