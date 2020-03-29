Коронавірусне: дезінфікували мікрорайон, де живе кременчужанка, яка хворіє на коронавірус

Сегодня, 12:12 Просмотров: 4 229 Комментариев: 2

За допомогою спецавтомобіля здійснено дезінфікуючу обробку дороги та тротуарів житлового мікрорайону

З метою попередження розповсюдження інфекційного захворювання, рятувальники спільно з комунальним підприємством «Благоустрій міста Кременчук» провели дезінфекційні заходи у місці проживання хворої жінки. За даними ДСНС, дезінфікували район будинку та проїжджої частини території даного мікрорайону.









Рятувальники у спеціальному захисному одязі, за допомогою спецавтомобіля здійснили дезінфікуючу обробку дороги та тротуарів житлового мікрорайону.









Також «Благоустрій Кременчука» провів дезінфекційні заходи у місці проживання хворої жінки.









Кременчужани у соцмережах діляться, що спочатку їхав автомобіль ДСНС, який з гучномобця попереджав кременчужан, а за ним їхав автомобіль, який дезінфікував дорогу.





Рятувальників бачили в районів вулиць Керченської та Героїв України. Зазначимо, що в цьому районі знаходиться інфекційне відділення лікарні «Кременчуцька».





На засіданні оперативного штабу із запобігання коронавірусу стало відомо, що в одному із випадків, коли бригада приїхала, аби провести дезінфекцію, вийшли мешканці, які намагалися влаштувати бійку. Тому мер Віталій Малецький наголосив, що дезінфекція - це превентивні заходи, він закликав людей дотримуватися спокою та не реагувати так жорстко.