Коронавірусне: дезінфікували мікрорайон, де живе кременчужанка, яка хворіє на коронавірус

За допомогою спецавтомобіля здійснено дезінфікуючу обробку дороги та тротуарів житлового мікрорайону
З метою попередження розповсюдження інфекційного захворювання, рятувальники спільно з комунальним підприємством «Благоустрій міста Кременчук» провели дезінфекційні заходи у місці проживання хворої жінки. За даними ДСНС, дезінфікували район будинку та проїжджої частини території даного мікрорайону.
Рятувальники у спеціальному захисному одязі, за допомогою спецавтомобіля здійснили дезінфікуючу обробку дороги та тротуарів житлового мікрорайону.
Також «Благоустрій Кременчука» провів дезінфекційні заходи у місці проживання хворої жінки.
Кременчужани у соцмережах діляться, що спочатку їхав автомобіль ДСНС, який з гучномобця попереджав кременчужан, а за ним їхав автомобіль, який дезінфікував дорогу.
Рятувальників бачили в районів вулиць Керченської та Героїв України. Зазначимо, що в цьому районі знаходиться інфекційне відділення лікарні «Кременчуцька».
На засіданні оперативного штабу із запобігання коронавірусу стало відомо, що в одному із випадків, коли бригада приїхала, аби провести дезінфекцію, вийшли мешканці, які намагалися влаштувати бійку. Тому мер Віталій Малецький наголосив, що дезінфекція - це превентивні заходи, він закликав людей дотримуватися спокою та не реагувати так жорстко.