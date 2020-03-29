На Молодіжному створили санітарну зону: для мешканців ввели жорсткі карантинні обмеження

Сегодня, 11:15 Просмотров: 1 630 Комментариев: 1

На проспекті Лесі Українки мешкала жінка, що захворіла на коронавірус, є ще дві підозри, в цьому ж районі - медики очікують результати тестів

На Молодіжному створили санітарну зону: для мешканців цієї території ввели жорсткі карантинні обмеження. Як повідомили під час засідання оперативного штабу із запобігання коронавірусу, це пов'язано з тим, що на проспекті Лесі Українки мешкала жінка, що захворіла на коронавірус.









Для мешканців запровадять наступні обмеження:

заборонити вихід з приміщення без масок і респіраторів;

заборонити переміщення вулицями без поважних причин;

заборонити користування дитячими та спортивними майданчиками;

дотримуватися дистанції не менше 2 м у громадських місцях.





У межах санітарної зони продезінфікують зупинки громадського транспорту, будинок захворілої, тротуари та дороги. Поліція та Національна гвардія контролюватимуть дотримання карантинних обмежень.





Крім цього, у лікарів наразі є ще дві підозри на коронавірус за останню добу, і пацієнти, які звернулися до медиків та були госпіталізовані, теж мешкали в цьому ж районі. Під час засідання оперативного штабу із запобігання розповсюдженню коронавірусу названі адреси трьох будинків, де проводилася дезінфекція: Лесі Українки, 54, 39, а також Володимира Великого, 54 (колишня назва Тельмана).