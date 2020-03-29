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Топ новость, Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

На Молодіжному створили санітарну зону: для мешканців ввели жорсткі карантинні обмеження

Сегодня, 11:15 Просмотров: 1 630 Комментариев: 1

 

На проспекті Лесі Українки мешкала жінка, що захворіла на коронавірус, є ще дві підозри, в цьому ж районі - медики очікують результати тестів

На Молодіжному створили санітарну зону: для мешканців цієї території ввели жорсткі карантинні обмеження. Як повідомили під час засідання оперативного штабу із запобігання коронавірусу, це пов'язано з тим, що на проспекті Лесі Українки мешкала жінка, що захворіла на коронавірус.

У Кременчуці лабораторно підтвердився перший випадок коронавірусу


Для мешканців запровадять наступні обмеження:

  • заборонити вихід з приміщення без масок і респіраторів;
  • заборонити переміщення вулицями без поважних причин;
  • заборонити користування дитячими та спортивними майданчиками;
  • дотримуватися дистанції не менше 2 м у громадських місцях.


 

У межах санітарної зони продезінфікують зупинки громадського транспорту, будинок захворілої, тротуари та дороги. Поліція та Національна гвардія контролюватимуть дотримання карантинних обмежень.


Крім цього, у лікарів наразі є ще дві підозри на коронавірус за останню добу, і пацієнти, які звернулися до медиків та були госпіталізовані, теж мешкали в цьому ж районі. Під час засідання оперативного штабу із запобігання розповсюдженню коронавірусу названі адреси трьох будинків, де проводилася дезінфекція: Лесі Українки, 54, 39, а також Володимира Великого, 54 (колишня назва Тельмана). 

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: карантин коронавирус коронавірус санитарная обработка ограничение

Комментарии: 1

14
olte:
Сегодня, 11:35

Лікарня№4 поза межами "санітарної зони", далі зупинки на шляху до Укртатнафти, де їхала хвора, поза межами "санітарної зони", і звичайно ж, на тих зупинках ніхто не заходив, не виходив з маршрутки, не розносив вірус далі по будинках, магазинах, не кажучи про водіїв...



Цитата: Катерина Турубара
Поліція та нацыональна гвардыя

контролюватимуть дотримання карантинних обмежень?


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