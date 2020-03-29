Вчора вночі у Кременчуці батьки шукали своїх неповнолітніх доньок

Сегодня, 10:29 Просмотров: 1 199

Кременчуцьких батьків прохають роз’яснити дітям про необхідність перебування вдома і самим дотримуйтеся встановлених норм карантину

Вчора, 28 березня, близько 23.00 до поліції надійшло два звернення від рідних про те, що 15-річні дівчата не повернулися додому. За даними від пресслужби Кременчуцького ВП, обидві неповнолітні проживають на кварталі 278; між собою не знайомі.





Обох дівчат невдовзі повернули додому до рідних: одна була у знайомого, інша гуляла з подругою.





Кременчуцьких батьків прохають роз’яснити своїм дітям, що зараз перебування дітей на вулицях обмежене, розповісти про необхідність знаходитися вдома і самим дотримуватися встановлених норм карантину.