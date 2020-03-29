Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 29.03.2020 10:00
Підтверджені:
Україна418
Кременчук1
Хворі:
Україна414
Кременчук1
Вилікувалось:
Україна5
Кременчук0
Померло:
Україна9
Кременчук0
Происшествия, Коронавірус / Карантин

Вчора вночі у Кременчуці батьки шукали своїх неповнолітніх доньок

Сегодня, 10:29 Просмотров: 1 199

 

Кременчуцьких батьків прохають роз’яснити дітям про необхідність перебування вдома і самим дотримуйтеся встановлених норм карантину

Вчора, 28 березня, близько 23.00 до поліції надійшло два звернення від рідних про те, що 15-річні дівчата не повернулися додому. За даними від пресслужби Кременчуцького ВП, обидві неповнолітні проживають на кварталі 278; між собою не знайомі.


Обох дівчат невдовзі повернули додому до рідних: одна була у знайомого, інша гуляла з подругою.


Кременчуцьких батьків прохають роз’яснити своїм дітям, що зараз перебування дітей на вулицях обмежене, розповісти про необхідність знаходитися вдома і самим дотримуватися встановлених норм карантину.

3
Автор: Катерина Турубара Источник фото: МОЗ
Теги: несовершеннолетние пропали полиция карантин
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх