Вчора вночі у Кременчуці батьки шукали своїх неповнолітніх доньок

Кременчуцьких батьків прохають роз’яснити дітям про необхідність перебування вдома і самим дотримуйтеся встановлених норм карантину
Вчора, 28 березня, близько 23.00 до поліції надійшло два звернення від рідних про те, що 15-річні дівчата не повернулися додому. За даними від пресслужби Кременчуцького ВП, обидві неповнолітні проживають на кварталі 278; між собою не знайомі.
Обох дівчат невдовзі повернули додому до рідних: одна була у знайомого, інша гуляла з подругою.
Кременчуцьких батьків прохають роз’яснити своїм дітям, що зараз перебування дітей на вулицях обмежене, розповісти про необхідність знаходитися вдома і самим дотримуватися встановлених норм карантину.