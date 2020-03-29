У Кременчуці виділили 75 тисяч грн на закупівлю аерозольного генератора та дезінфікуючих засобів

Сегодня, 10:07 Просмотров: 536

Також переобладнали дві машини, які зможуть за необхідності дезінфікувати вулиці міста

З цільового фонду міської ради виділили 75 170 грн для придбання підприємством «Благоустрій Кременчука» аерозольного генератора та дезінфікуючих засобів. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому Кременчуцької міськради 27 березня.





Із цих 75 170 грн:

45 170 грн – на закупівлю аерозольного генератора;

30 тисяч грн – на придбання дезінфікуючих засобів, які використовуватимуть в обробці транспорту, зупинок, будинків тощо.

28 березня на засіданні оперативного штабу із запобігання коронавірусу показали відео, яке демонструвало роботу аерозольного генератора, який уже отримав Кременчук. Цей апарат набагато ефективніший, ніж обприскувачі, які придбавали раніше, але і коштує дорожче. Він виробляє аерозольний пар, що може проникати навіть у щілини та дрібні тріщини – тобто накривати поверхню повністю.

За словами Віталія Малецького, на кожен контрольно-карантинний пункт у Кременчуці є по одному обприскувачу, а аерозольний генератор наразі тільки один, але працюватимуть над тим, щоб їх стало більше.





На контрольно-карантинних пунктах планують за допомогою цих апаратів обробляти транспорт, що виїжджає та в'їжджає у місто, тому є пропозиція придбати аерозольні генератори для усіх ККП.

Крім того, зараз у Кременчуці переобладнують одну поливну та одну комбіновану машину на базі «Кразу», які за необхідності їздитимуть вулицями міста та дезінфікуватимуть їх.





На фото приклад аерозольного генератора