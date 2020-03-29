Відзавтра на Полтавщині робитимуть ПЛР-тести на COVID-19

Сегодня, 09:31 Просмотров: 1 943

Якщо в області запрацюють блок-пости, вони не обмежуватимуть права людей на в’їзд і виїзд із населених пунктів

Із понеділка, 30 березня, в області робитимуть ПЛР-тести на COVID-19. Про це голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов розповів під час брифінгу, пов’язаного із першим підтвердженим випадком інфікування коронавірусом на Полтавщині.





- Із понеділка зможемо проводити тести полімеразної ланцюгової реакції в обласному лабораторному центрі. На місці оперативно встановлюватимемо наявність захворювання на COVID-19, – зазначив Олег Синєгубов.





Розповів, що питання обмеження руху, встановлення постів обговорюють щодня.





- Аналізуємо динаміку поширення захворювання. Встановлення постів залежить і від результатів тестів щодо двох підозр у Полтаві та Кременчуці. Результати одержимо в понеділок. Рішення щодо обмеження руху може прийняти обласний штаб, регіональна комісія ТЕБ і НС або органи місцевого самоврядування, – пояснив Олег Синєгубов. – Насамперед пости працюватимуть на в’їздах до Полтави та Кременчука, оскільки це місця найбільшого ризику. Опрацьовуємо питання введення таких заходів і в інших містах. Завдання постів – не перекриття, а контроль руху та осіб, які в’їжджатимуть чи виїздитимуть із міста. Перевірятимуть температуру людини. Якщо виявиться, що вона вища від норми, то встановлюватимуть наявність інших симптомів. Якщо вони будуть встановлені, то залежно від стану людини їй рекомендуватимуть звернутися до сімейного лікаря, дотримуватися вимог самоізоляції або цю особу відразу госпіталізують. Усе залежить від симптомів.





Очільник області наголосив, що обмежувати права людей на в’їзд і виїзд із населених пунктів у межах режиму надзвичайної ситуації не будуть. Додав, що потрібно неухильно дотримуватися вимог карантину.