У Полтаві водій в'їхав у кладовище: чоловік був настільки п'яний, що алкотестер зашкалив

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Подібна ситуація з алкотестером свідчить про те, що вміст алкоголю у видихуваному повітрі перевищує допустиму норму у понад 25 разів

28 березня, близько 15.00, на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у Полтаві на вулиці Колійній. Стало відомо, що водій автомобіля Skoda не впорався з керуванням та заїхав на територію кладовища. Керманич зніс декілька металевих огороджень, стіл і надгробний пам’ятник, - інформує патрульна поліція Полтавської області.









На місці події патрульні встановили особу водія та помітили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп’яніння. 41-річний полтавець погодився пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння за допомогою алкотестера Drager в присутності двох свідків.





Показники приладу перевищували вимірювальний діапазон. Це означало, що вміст алкоголю у видихуваному повітрі перевищує допустиму норму у понад 25 разі. Допустима норма - 0,2 проміле.









На чоловіка склали за ст.124 (створення ДТП) КУпАП та ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. Про пошкоджене майно відібрано заяви, які передано до територіального відділення поліції. Автомобіль евакуювали на майданчик зберігання тимчасового затриманих транспортних засобів.